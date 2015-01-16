瑞郎变脸致人民币收创一周低位

路透北京1月16日 - 受隔夜瑞士央行突弃瑞郎上限的扰动，人民币兑美元即期周五收创一周低位，不仅结束此前五连升，亦将本周早前涨幅几乎完全抹去。但市场人士指出，中间价微升至逾半个月高位反映了央行的维稳意图，人民币下跌并不一定意味着将开启贬值通道。

他们并称，受瑞郎脱钩欧元影响，今日离岸CNH市场上美元空头回补平仓，CNH急跌后境内外价差走阔，刺激套利盘在境内购汇，一度加剧人民币贬幅。但该突发事件对人民币影响更侧重于短期，由于瑞士并非欧洲的核心国家，中国对瑞士出口占总出口比重较低，因而对人民币汇率的长期影响有限。

“6.21以上有结汇，这个位置比较敏感，...看到大行砸（美元）了，就想万一是央行（干预），一帮人哗啦一下都砸了，（美元）就多米诺骨牌一样滚下来，最后发现不是，又买回去了。”一股份行交易员说。

交易员们并称，虽然瑞郎大幅急升，但由于美元兑欧元EUR=也走强较多，美元指数变动其实不大，对人民币冲击有限。从近期市场表现看，6.2元左右的汇价较为均衡，短期人民币可能还将维持稳定，不排除在经济稳增长基调下小幅升值的可能。

光大证券首席经济学家徐高在研报中指出，瑞士央行的此番举措对中国直接影响很小。毕竟，对瑞士出口在中国总出口中所占比例才0.1%。但作为一个全球金融市场的重大超预期事件，瑞士央行的行动将从三方面给人民币兑美元汇率带来更大贬值压力。

首先，瑞士央行此举会进一步推高美元汇率；其次，瑞士央行的这次出其不意势必打压全球资金的风险偏好，资金将会从包括中国在内的新兴市场国家流出，从而加大中国的资本流出规模；最后，瑞士央行的此次行动有示范效应，会让国际游资在赌人民币贬值上更多下注。

全球汇市，元兑瑞郎周五反弹逾3%，但兑美元仍接近11年低位，因投资者认为瑞士央行放弃汇价限制暗示欧洲央行将展开量化宽松。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2066 6.1881 -0.30% 中间价 6.1188 6.1193 0.01% 成交额 170亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.55% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 213 6.1925 6.2138 2015年来即期升贬值幅度 -0.04% 1年期美元/人民币掉期升水 1705

离岸人民币市场,北京时间17:27 今日 上日 1年期NDF 6.3280/6.333 6.295 CNH即期 6.2263/83 6.2145

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯/张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。