人民币收跌至逾半月低位 瑞郎“黑天鹅”事件引致的恐慌犹存

路透北京1月19日 - 人民币兑美元即期周一收跌至逾半个月低位，中间价下跌及上一交易日离岸CNH大幅下挫带动市场开盘即下挫。交易员称，目前市场还笼罩在瑞郎“脱欧”黑天鹅事件的恐慌余波中，加上境内外价差较阔，均推动早盘人民币跌至逾半月低位，但长期贬值趋势还未形成。

他们并称，中间价因美元指数走强而低开，离岸CNH与境内价差走阔亦带动套利盘在境内购汇境外结汇。而瑞士央行突弃瑞郎兑欧元汇率上限造成人民币汇率短期波动，但长期影响有限。

“市场还在消化（瑞郎脱钩欧元）这一事件的影响，但从长期看，这并不会成为主要因素。”一中资大行交易员表示。

交通银行资管高级分析师陈鹄飞表示，可能是海外市场预期2014年中国经济增长不及7.5%的目标，因而包括人民币汇率、铜、铁矿石等与中国概念有关的投资品短期存在卖压。不过这种短期的超调应该不会演变为趋势，可以择时低价买入中国概念资产。

中国国家统计局将于本周二（20日）发布2014年GDP数据。中国去年确定的经济增长目标是GDP增长7.5%左右，市场普遍预计政府将下调今年增速目标至7%左右。

全球汇市，欧元周一早盘在11年低位附近徘徊，投资者做好准备，迎接欧洲央行可能将祭出迄今最大胆的举措，来应对通缩并振兴欧元区经济。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2203 6.2066 -0.22%

中间价 6.1230 6.1188 -0.07%

成交额 166亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.66% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 115 6.2134 6.2249

2015年来即期升贬值幅度 -0.26%

1年期美元/人民币掉期升水 1740

离岸人民币市场,北京时间16:41 今日 上日

1年期NDF 6.3205/55 6.3245

CNH即期 6.2255/75 6.2433

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李铮/李文科；审校 张喜良/曾祥进)

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