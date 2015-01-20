GDP数据向好提振人民币止跌回升

路透北京1月20日 - 受中国GDP数据好于预期提振，人民币兑美元即期周二收复昨日部分失地，中间价亦止跌回升。市场人士认为，经济数据短期对人民币回升有影响，但由于境内外点差犹存，套利盘的存在令短期境内汇价升值空间有限。

他们并称，经济数据公布后，结汇盘较重，目前市场供求较为均衡。央行调升中间价亦有利于稳定市场的汇率预期，推动人民币短期走强。

“好于市场预期的GDP数据对人民币肯定是好事，导致CNH开始升值，也直接影响了境内（美元）下跌。”一家城商行交易员称。

交通银行资管高级分析师陈鹄飞认为，中国2014年GDP增速略胜市场此前悲观预期，受此提振，人民币即期汇率日内出现了币值回升的修复行情；而今天央行调升汇率中间价主动引导人民币保持稳定的政策意图，也

在一定程度地上有利于汇率的短期走强。

国泰君安首席经济学家林采宜则认为，经济数据短期对人民币回升有影响，但人民币长期升值趋势基本结束已是共识。

尽管中国2014年国内生产总值(GDP)全年同比增速创24年来最低，但投资及消费均保持平稳，三产比重有所提升，主要数据也都精准落在年初预定的目标区间内，显示中国降速提质的宏观调控基本达标。

全球汇市，美元兑日圆周二升至一周高位，此前出炉的中国经济增长数据并不像许多人担心的那样糟糕，抑制对日圆的避险需求。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2142 6.2203 0.10%

中间价 6.1226 6.1230 0.01%

成交额 139亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.58% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 80 6.2114 6.2194

2015年来即期升贬值幅度 -0.16%

1年期美元/人民币掉期升水 1760

离岸人民币市场,北京时间17:34 今日 上日

1年期NDF 6.3155/6.3205 6.3185

CNH即期 6.2201/6.2206 6.2226

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李铮/李文科；审校 曾祥进)

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