人民币低开高收逆转弱势 年前客盘结汇有增多倾向

路透北京1月21日 - 人民币兑美元即期周三低开高收，逆转早盘弱势，中间价回调至近两周低位。交易员称，盘初中资大行购汇推动即期汇率一度逼近6.22元，但市场在这一整数关口位置较为谨慎，午后客盘结汇增多，加上自营盘今日做空美元积极性上升，推升人民币收高。

他们并称，在隔夜美元指数强势上行的背景下，今日央行顺势下调人民币中间价，在一定程度上预示短期人民币汇率仍是“双向波动、小幅略贬”的行情。从套息交易角度看，目前在岸与离岸汇率价差在50个点子左右，短期小幅做空在岸即期汇率仍略有空间。

“这两天客户结汇相对多一点，过年前，企业客户要结汇支付货款，发工资，...所以最近结汇多一点不奇怪。”一华东地区城商行交易员指出。

另有交易员也表示，自营交易员一般在周三也愿意做空美元，明天再做多，根据即期交割日起息期的不同以及横跨周末的时间，这类交易可以获得三天的利差收益，从而受到交易员的亲睐，亦支撑人民币汇市。

不过由于国际油价处于低位，油盘购汇在汇市时常出现，短期料人民币汇市仍延续窄幅双向波动走势。

全球汇市，日圆兑美元周三反弹，此前日本央行维持货币政策不变，原先押注央行进一步放宽政策的投机客回补日圆空头仓位。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2115 6.2142 0.04%

中间价 6.1268 6.1226 -0.07%

成交额 128亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.52% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 94 6.2105 6.2199

2015年来即期升贬值幅度 -0.12%

1年期美元/人民币掉期升水 1755

离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 上日

1年期NDF 6.3120/70 6.3155

CNH即期 6.2138/58 6.2208

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李铮/李文科；审校 曾祥进)

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