客盘结汇推动人民币小涨 银行结售汇数据影响有限

路透北京1月22日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，受中间价小涨带动，且因美元指数.DXY走跌，离岸CNH亦回升。交易员称，新公布的银行结售汇数据对汇市影响不大，午后结汇力量有所加强，但大行购汇平复市场做多情绪，最终小幅走升。

他们认为，尽管银行结售汇数据显示去年末资金仍在流出，但当前人民币汇率已较为均衡，未呈现出贬值趋势，且在全球央行竞相竞宽松的政策基调下，人民币中间价透露出中国央行的维稳意图，预计短期人民币或在6.20-6.22元区间震荡。

“我们可以看到，（近期）在美元疯狂大涨情况下，人民币兑美元的中间价还是控制得比较紧，央行尽量不让(美元)盘中交易跑得太高，不希望人民币贬得太多。”一股份行交易员称。

另一外资行交易员表示，市场对后市预期较不明朗，还需关注央行态度，可能要等1月经济数据公布后，未来的人民币走势才会看出端倪。短期看汇市方向暂不明朗，汇价在观望情绪中窄幅波动。

中国国家外管局今日公布银行结售汇数据，显示去年末资金仍处于流出状况。2014年12月，银行代客结售汇连续第四个月录得逆差，规模较上月扩至699亿元人民币；银行自身同期结售汇为逆差128亿元，较上月继续收窄，但是连续第六个月录得逆差。

外管局国际收支司司长管涛周四在新闻发布会上则称，人民币汇率已经趋于均衡合理水平，资本流出是意料之中的。

全球汇市，欧元周四守稳，因投资者等待欧洲央行(ECB)今日稍晚可能宣布购债计划细节。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2095 6.2115 0.03%

中间价 6.1247 6.1268 0.03%

成交额 158亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.43% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 65 6.2055 6.2120

2015年来即期升贬值幅度 -0.09%

1年期美元/人民币掉期升水 1720

离岸人民币市场,北京时间16:55 今日 上日

1年期NDF 6.3100/6.315 6.312

CNH即期 6.2112/6.2132 6.2162

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李铮/李文科；审校 张喜良/曾祥进)

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