人民币和人民币债项越来越受市场参与者的青睐--惠誉新闻稿

(以下中文版本由惠誉评级提供)

香港1月23日 - 评级机构惠誉称，作为世界第二大经济体，人民币在全球支付结算、贸易和货币投资中的地位日益提高，这一现象的主要原因是离岸人民币清算中心网络的快速发展使得市场参与者可以直接进入中国国内金融市场。惠誉预计，这些离岸清算中心的增加将促使中国和非中国政府、金融机构以及企业在2015年发行更多点心债。

**人民币金融基础设施不断增加**

全球人民币基础设施的发展速度很快，2014年，共有8个离岸人民币清算中心在伦敦、法兰克福、首尔、巴黎、卢森堡、多哈、多伦多和悉尼这几个主要全球金融中心成立，2015年至今，另有两个同类清算中心也在吉隆坡和曼谷成立。目前全球共有14个离岸人民币清算中心，其中最早的两个分别于2003年和2004年成立于香港和澳门，之后2012和2013年分别在台湾和新加坡成立了两个清算中心。（这些市场上离岸人民币的缩写为CNY）。

离岸清算中心银行可以直接将当地货币转换为人民币（反之亦然）而无需先转换成美元，这节省了金融机构和企业与中国进行贸易/交易时的时间和成本。惠誉预计，离岸清算中心的发展可以支持使用人民币进行国际支付、贸易、投资以及用作储备货币。清算中心数量的增加让人民币更广泛地地用于跨境结算，这些清算中心可以提供一系列以人民币为基础的金融服务，有助于归集人民币储备并发行点心债。

允许返回中国的资金金额必须符合中国“人民币合格境外机构投资者”（RQFII）条例中的规定额度。对此，中国授予香港2700亿元人民币的额度、台湾1000亿元人民币、德国、英国、法国和韩国各800亿元人民币，新加坡、加拿大和澳大利亚各500亿元人民币。

香港一直控制着绝大部分离岸人民币资金，虽然该地区此类资金的所占比重已经从2012年全年平均80%的水平下降到2014年10月底的70%。惠誉预计，到2015年底，中国以外的其他国家的离岸人民币资金所占比重（以支付价值衡量）可能升至35%。根据环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）的数据，截止到2014年10月底，向中国和香港付款时，50个国家的10%以上的支付价值是用人民币支付的。

惠誉预计香港以外的离岸人民币资金量目前约为7000亿元人民币，其中台湾、新加坡和澳门的资金占很大一部分。因此，新增离岸清算中心需要一定时间才能赶上香港，而香港到目前为止拥有最为完善的相关基础设施和最大规模的离岸人民币储备，截止到2014年9月底，该地区的存款和大额存单为11280亿元人民币。

累积离岸人民币的主要驱动因素是结算差额和货币兑换。就此而言，香港金融管理局自2014年11月17日起取消了“人民币每日兑换额度不超过2万元”的规定，这将有助于人民币存款的累积。此外，金融管理局2014年11月上旬做出的“指定7间银行作为香港离岸人民币市场的一级流动性提供行，承诺在香港扩大离岸人民币市场的庄家活动”的决定也有利于流动性，作为回报，金融管理局为这七家银行的每一家都提供20亿元人民币的特定流动性额度。此外，其他相关安排还包括银行可以当日、隔夜以及次日从金融管理局获得流动性。

中国人民银行（人民银行）指定中国银行的香港分行，即中国银行（香港）有限公司作为第一个人民币清算银行。该银行的职责包括为参与行提供清算、结算和托管账户服务，这让该行有别于当地同业银行。起初人民银行允许该行使用其他银行的存款进行国内市场清算，后来考虑到香港人民币储备深度，当局于11月将职责改为为客户存款进行离岸清算。

**发行点心债不再仅限于香港**

全球各地离岸人民币清算中心的快速发展表明2015年及以后点心债的发行会有大幅增长的潜力。点心债市场的规模从2009年底的相当于50亿美元的金额增至2014年底的大约700亿美元，但此类债项的发行仍然处于初级阶段，截止到2014年底，点心债的发债规模仅占5.8万亿美元的本币债券市场的一小部分。由于2012年底之前香港和澳门是唯一的两个指定离岸人民币清算中心且香港离中国大陆较近，所以到目前为止绝大部分的点心债都是由香港发行的。

但是2014年10月，英国政府成为第一个发行点心债的非中国主权国家。2014年6月伦敦被指定为离岸人民币清算中心后不久，英国发行了价值30亿人民币的点心债，之后，就在2014年11月中国指定悉尼为离岸人民币清算中心的两天后，澳大利亚的新南威尔士州政府发行了10亿人民币的点心债。这些主权国家的点心债的发行规模和一般的英镑或澳元政府债相比很小，所以发债的重点显然在于发展各自金融中心的离岸人民币市场。

因此惠誉预计，其他有清算中心的主权国家如果今后想成为人民币的主要交易中心，也会在未来12个月中陆续发行点心债。从英国和澳大利亚的发债案例来看，首次发行规模可能较小，发债重点在于发展市场而非融资。（完）

(整理 梁慧仪; 审校 林高丽)

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