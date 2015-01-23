人民币收盘暴跌近200点 增强版欧洲QE提振美元多头信心

路透北京1月23日 - 受欧洲央行强力推出量宽举措冲击，人民币兑美元即期周五大幅收跌近200点，为一个半月来单日最大跌幅，并创下近七个月的收盘新低，中间价亦跌至一个半月低位。交易员称，受欧版QE影响，短期美元指数.DXY料继续劲扬，并增强美元多头信心，人民币汇率随之承压，但贬幅或有限。

他们并称，市场对欧版QE推出早有预期，相比隔夜美元汇市而言，人民币波动并不剧烈。预计各大央行或步欧洲央行宽松后尘，美元指数仍有续涨空间，人民币短期或在6.20-6.25区间震荡中略贬。

“近期趋向于贬值，但不可能贬值太大，中国经济数据整体还凑合。长期看，（美元）向上有空间，但也有阻力，人民币不大可能大幅贬值。”一中资大行交易员称。

一位股份行交易主管指出，超预期的欧版QE推出改变了境内很多机构和投资者的预期，亦改变其操作思路，之前不怎么做多美元的，现在也都在做多美元，从而令人民币汇率继续承压。

不过，人民币汇率后期走势仍要看欧元的走势，以及国际美元指数的动向，人民币中间价亦将一定程度表明央行态度，从而给市场参与者以方向指引。

民生证券宏观研究团队指出，欧央行购债会提振市场风险偏好，欧元将贬值，利好美元。未来美元可能最强，人民币次之；人民币兑美元汇率有贬值压力，但在央行干预之下，贬值幅度不会太大，总体双向波动。但由于人民币仍近似盯住美元，人民币实际有效汇率仍会加速升值。

欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将在今年3月到明年9月底之间购买公债，向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。

全球汇市，欧元兑美元周五触及11年新低，欧洲央行推出量化宽松措施带来的压力仍然存在。欧洲央行推出该举措旨在提振欧元区经济。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2288 6.2095 -0.31%

中间价 6.1342 6.1247 -0.15%

成交额 138亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.56% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 136 6.2161 6.2297

2015年来即期升贬值幅度 -0.40%

1年期美元/人民币掉期升水 1740

离岸人民币市场,北京时间16:43 今日 上日

1年期NDF 6.3295/6.3345 6.31

CNH即期 6.2345/6.235 6.2204

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李铮/李文科；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。