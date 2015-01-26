下放外汇保险业务市场准入和本外币转换审核权限--中国外管局

路透北京1月26日 - 中国国家外汇管理局称，自2015年3月1日起，下放法人保险机构外汇保险业务市场准入、退出以及资金本外币转换的审核权限，允许同一法人保险机构内部集中收付保险项下外汇资金。

外管局网站周一发布保险业务外汇管理指引，其主要内容还包括：取消省级及以下保险机构外汇保险业务市场准入和退出事前核准，取消保险机构外汇保险业务资格每三年重新核准的要求。

外管局通知称，明确跨境保险、外汇资金运用、受托管理外汇资金等业务规则，规范保险机构外汇账户的使用；经办金融机构在“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”原则的基础上，可简化外汇保险业务审核材料。

新闻稿并称，废止涉及保险业务的8个外汇管理法规，便利市场主体理解和执行；明确数据报送要求，加强对外汇保险业务及相关外汇收支的事后监测和核查。（完）

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(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)

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