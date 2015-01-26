人民币收盘创十个月最大日跌幅

路透北京1月26日 - 一度逼近跌停位的人民币兑美元即期周一收创近八个月新低，并录得逾十个月最大日跌幅。因希腊反对撙节的政党赢得选举推动隔夜美指劲扬，进而带动人民币中间价与境外CNH分别跌至逾一个半月与近八个月低位。

交易员指出，短期市场普遍看空人民币，但欧元急跌与美元疯涨的态势料会有所趋缓，人民币跌幅亦将随之收窄。

他们并称，受隔夜国际美元.DXY走强以及离岸人民币重挫带动，境内结汇非常稀少，加之境内外人民币价差走阔驱动套利盘在境内购汇，境内呈现购汇一边倒的状况。但欧元/美元料不会延续此前的急跌，因为1.1左右的价位接近PPP（购买力平价）的水平。

“因为有套利盘，境外的盘子比境内大，肯定境内会被境外拖着走。除非是境内有央行（出手），不然我们现在没有定价权。”一城商行交易员并称，近期人民币疲态是对瑞郎“脱欧”与欧版QE推动的连锁反应。

人民币兑美元今日收挫0.41%，为去年3月20日以来的最大日跌幅。而前次收盘低点为2014年6月5日的6.2548元。即期早盘初段最低跌至6.2569元，为2014年6月4日以来的近八个月低位，亦即美元兑人民币较中间价涨幅达1.93%，逼近2%涨停位。

MFI金融研究中心首席经济学家江勋、研究员尹伟在研报中认为，国际美元会有一波相当凌厉的春季攻势。欧元贬值长期对人民币有利，甚至对国内的长期结构性改革能提供流动性支持，但是短期压力比较大。欧元/美元只要继续大幅下跌，那么人民币资本账户无法取得冷钱外溢和热钱流入的平衡，贬值压力越来越大。

“央行必须要出手干预，但这个位置的纠缠涉及到大趋势，我们的看法是，君子不立危墙之下。”报告认为，对人民币资产暂时应以避险操作为主。

希腊左翼激进联盟党周日在国内选举中大获全胜，誓言将缩减撙节举措。尽管可能还需数个小时才能得知最终结果，但现年40岁的齐普拉斯料成为新任总理，希腊也将在他的带领下，成为第一个公然反对由欧盟与国际货币基金组织(IMF)在经济危机期间所设纾困条件的欧元区政府。

全球汇市，欧元周一在伦敦市场盘初重新站稳，投资者对欧元两日的剧烈跌势进行获利了结。希腊大选结果打压欧元跌至11年低位。

新兴汇市，韩元周一领涨亚洲新兴货币，因希腊反对撙节的政党赢得选举，令亚洲地区投资吸引力上升。与欧洲相比，亚洲地区经济和政治基本面相对稳健。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2542 6.2288 -0.41%

中间价 6.1384 6.1342 -0.07%

成交额 114亿美元

日内美元相对于中间价最大波幅 +1.93% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 198 6.2371 6.2569

2015年来即期升贬值幅度 -0.80%

1年期美元/人民币掉期升水 1925

离岸人民币市场,北京时间16:51 今日 上日

1年期NDF 6.3665/6.3715 6.3455

CNH即期 6.2560/6.258 6.2535

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 林高丽)

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