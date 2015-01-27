中资大行结汇助人民币止跌回升

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透北京1月27日 - 人民币兑美元即期周二随中间价收升,午后中资大行大额结汇助推。尽管盘中一度距跌停位仅不到60点，但交易员称，经历前两日近450点暴跌之后，人民币贬值压力有所缓解；目前交易情绪趋于谨慎，市场并静待今日稍晚召开的美联储货币政策会议。
他们并指出，目前整体市场流动性较好，交投方向出现分化，有部分油盘购汇出现，但却没有带动人民币快速走贬；下午中资大行结汇潮涌，加之前期诱发人民币暴跌的导火索--欧元兑美元今日止跌回升，均令人民币短期贬值动能有所下降。
“Spot今天是有不少中资行在那边sell 美元，特别是下午的时候。不知道这些中资大行flow到底是从什么地方来，有可能是从客盘结汇那边来，可能出口商赚了一些美元，然后觉得这个位置挺不错的可以sell；也可能是从央行这边来的，反正今天是有很大的结汇。”一外资行交易员说。
欧版QE推出叠加希腊大选，导致近期美元快速升值与人民币贬值预期升温。由于外汇占款增速已趋势性放缓，若央行出手干预缓解人民币跌势，势必会进一步抽离本币流动性。这就不难理解今日中国央行公开市场时隔两年再次祭出28天期限品种，成为继上周重启七天逆回购以来的加码操作，以缓释本币流动性紧张局面。
市场对于人民币未来走势看法有所分化。上述外资行交易员认为短期人民币跌幅将有限，难以贬至6.30-6.35元水平。因目前已临近去年创下的低位6.26一线，但该价位一直未能有效突破；即便央行不出手干预，客盘亦认为这一位置是较好的结汇价格。
不过另一家中资大行交易员表示，相对于其他货币的波动幅度看，人民币兑美元汇率的波动还是相对平稳的，不过，未来美元进一步走强可能性很大，而上半年中国外贸顺差可能较少，人民币兑美元汇率可能会出现阶段性的贬值压力。
全球汇市，欧元兑美元周二上涨，投资者关注美国联邦储备委员会(美联储/FED)从今日稍晚召开的两天政策会议。本次会议可能推迟美国的升息时间预期。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2435 6.2542 0.17%
中间价 6.1364 6.1384 0.03%
成交额 137亿美元
日内美元相对于中间价最大波幅 1.91% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 110 6.2425 6.2535
2015年来即期升贬值幅度 -0.63%
1年期美元/人民币掉期升水 1890
离岸人民币市场,北京时间17:22 今日 上日
1年期NDF 6.3425/6.3475 6.36
CNH即期 6.2432/6.2452 6.2542
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）
(发稿 李文科/李铮/倪蔚丹; 审校 林高丽)
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