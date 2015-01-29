人民币收盘小升逆转弱势 午后大行结汇力道略胜一筹

路透北京1月29日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，逆转早盘弱势。因最新的美联储议息决议支撑美元，人民币中间价随之回落，香港离岸人民币跌幅高于境内，引发套利盘一并推动境内即期早盘走软，一度低至距离跌停位仅20个点子的位置，但午后大行结汇力道更胜一筹，令人民币汇率最终收升。

交易员指出，交易量比较大，买卖均较为活跃，因人民币整体仍偏弱，但都觉得触及跌停位的概率不大，因为在接近跌停位置会有大行出来结汇，市场人士猜测不排除监管层小幅干预的可能。

“交易价格没怎么变，跟前两天在一个水平线上，波动倒是没有前两天大，...但贬值压力还是比较大。”一城商行交易员称。

交易员称，最近一个月整体处于横盘整理的过程之中，人民币还没有调整好，中长期仍以贬值为主。上半年，在美联储可能加息、欧洲央行开始实施QE以及国内经济减速压力较大、外贸顺差可能较少等因素的影响下，人民币兑美元汇率仍将面临贬值压力。

不过一股份制行交易员亦指出，最近人民币大幅贬值，但央行并没有大幅干预，显示央行对人民币汇率贬值的容忍度提升，后市继续关注美元指数的走向，当然央行的态度也是关键所在。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)关注海外经济动荡局势已有数月之久，从埃博拉到俄罗斯，乃至于欧元区目前的困境，不过联储基本上没有发表意见。但周三这些来自海外的忧虑因素出现在美联储的政策声明中，联储表示，在考量升息时机时，会将“国际形势进展”列入关注事项。

全球汇市， 新西兰元周四跌幅收窄，但仍持于接近四年低点的水平，因投资者认为新西兰降息的可能更大，而美元多头则重点关注美联储最新政策声明带来的利好。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2469 6.2480 0.02%

中间价 6.1335 6.1282 -0.09%

成交额 191亿美元

日内美元兑人民币相对于中 1.97% (上限±2%) 日高 日低

间价最大波幅

日内波动幅度(pips) 81 6.2461 6.2542

2015年来即期升贬值幅度 -0.69%

1年期美元/人民币掉期升水 1855

离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日

1年期NDF 6.3585/35 6.355

CNH即期 6.2543/73 6.2582

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李文科/李铮; 审校 林高丽)

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