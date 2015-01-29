人民币收盘小升逆转弱势 午后大行结汇力道略胜一筹

中国对美国将中国列入知产保护不力观察名单表示严重关切--商务部
路透北京5月11日 - 中国商务部周四表示，对于美国贸易代表办公室继续将中国列入疑似知识产权保护不力的重点观察国家名单，中国对此表示严重关切。
路透北京1月29日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，逆转早盘弱势。因最新的美联储议息决议支撑美元，人民币中间价随之回落，香港离岸人民币跌幅高于境内，引发套利盘一并推动境内即期早盘走软，一度低至距离跌停位仅20个点子的位置，但午后大行结汇力道更胜一筹，令人民币汇率最终收升。
交易员指出，交易量比较大，买卖均较为活跃，因人民币整体仍偏弱，但都觉得触及跌停位的概率不大，因为在接近跌停位置会有大行出来结汇，市场人士猜测不排除监管层小幅干预的可能。
“交易价格没怎么变，跟前两天在一个水平线上，波动倒是没有前两天大，...但贬值压力还是比较大。”一城商行交易员称。
交易员称，最近一个月整体处于横盘整理的过程之中，人民币还没有调整好，中长期仍以贬值为主。上半年，在美联储可能加息、欧洲央行开始实施QE以及国内经济减速压力较大、外贸顺差可能较少等因素的影响下，人民币兑美元汇率仍将面临贬值压力。
不过一股份制行交易员亦指出，最近人民币大幅贬值，但央行并没有大幅干预，显示央行对人民币汇率贬值的容忍度提升，后市继续关注美元指数的走向，当然央行的态度也是关键所在。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)关注海外经济动荡局势已有数月之久，从埃博拉到俄罗斯，乃至于欧元区目前的困境，不过联储基本上没有发表意见。但周三这些来自海外的忧虑因素出现在美联储的政策声明中，联储表示，在考量升息时机时，会将“国际形势进展”列入关注事项。
全球汇市， 新西兰元周四跌幅收窄，但仍持于接近四年低点的水平，因投资者认为新西兰降息的可能更大，而美元多头则重点关注美联储最新政策声明带来的利好。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2469 6.2480 0.02%
中间价 6.1335 6.1282 -0.09%
成交额 191亿美元
日内美元兑人民币相对于中 1.97% (上限±2%) 日高 日低
间价最大波幅
日内波动幅度(pips) 81 6.2461 6.2542
2015年来即期升贬值幅度 -0.69%
1年期美元/人民币掉期升水 1855
离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日
1年期NDF 6.3585/35 6.355
CNH即期 6.2543/73 6.2582
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）
(发稿 李文科/李铮; 审校 林高丽)
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