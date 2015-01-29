人民币迈入全球五大支付货币行列

路透香港1月29日 - 中国提高人民币国际地位的努力开始取得回报，人民币首次进入全球五大支付货币行列，并且离岸人民币交易量正在赶上国内水平。

根据环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)的数据，人民币在近一年的时间里都停留在全球第七大支付货币的位置，但到了11月终于超过加元和澳元，按支付价值计算成为第五大货币。

SWIFT称，在过去两年中，人民币支付金额保持三位数的持续增长，累计增长了321%。前四大支付货币依次是美元、欧元、英镑和日圆。

“人民币现汇、远汇和互换市场的日交易量已经达到300亿美元，其中现汇人民币交易占了100亿美元。”渣打银行的大中华区外汇、利率和信贷交易主管Charles Feng表示。

他还称，预计今年将延续这种增长势头，人民币日交易量料将增长20-30%，归因于人民币计价的跨境贸易结算快速扩张。

自2009年推出试点项目，允许部分内地城市以人民币与某些国家进行贸易结算以来，人民币贸易结算已取得长足进展，在中国贸易总额中所占比例现超过20%，而2010年时还不足2%。

渣打银行大中华地区行政总裁洪丕正(Ben Hung)预计到2020年时，人民币结算占中国贸易总额的比例将达到35%。

随着离岸人民币流动池持续扩大，以及外国投资者更容易获得人民币，亚洲及其它G20(20国集团)的官员预计，国际货币基金组织(IMF)今年稍晚将会热烈讨论，是否应将其纳入特别提款权(SDR)。

五年前反对把人民币加入SDR的主要理由是，其远达不到自由“使用”或自由兑换。

但自2010年可交收的离岸人民币市场出现以来，形势大为改观。香港的人民币存款和定期存单已超过1.1万亿人民币(1,762.0亿美元)。

除全球最大的离岸人民币中心--香港外，中国已在13个国家和地区指定人民币清算银行，并与28个国家签署了总额超过3万亿元人民币的货币互换协议，以促进在贸易和交易中使用人民币结算。

离岸人民币资金池持续成长，中国当局也透过扩大人民币合格境外机构投资者(RQFII)，以及推出沪港通，加速允许外资参与国内资本市场。

如果IMF将人民币纳入特别提款权一篮子货币，将有助人民币成为国际储备货币，并巩固投资人对人民币的信心。目前为止，超过50个外国央行已经开始使用人民币，或是将人民币作为外汇储备的一部分。

**本周市场动态**

--根据路透周四所见到的文件，法国社会保障债务管理基金(CADES)完成发行30亿元人民币两年期点心债，定价3.8%。这笔评等AA的债券收到来自38个帐户，总量46亿元的订单。

--全球最大的RQFII管理人--南方东英资产管理推出香港市场首支追踪世界互联网龙头股指数的交易所买卖基金（ETF）。

--瑞士央行表示，已与中国人民银行就在瑞士建立人民币交易清算安排达成一致，并将人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点扩大到瑞士银行业客户。

--根据SWIFT资料，中国人民币目前在全球支付货币排名第五，相关图表(link.reuters.com/dut83w)（完）

(编译 高琦/王丽鑫/蔡美珍；审校 张涛/王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。