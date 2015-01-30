月末购汇与套利盘驱动人民币收跌 交投趋于谨慎

路透北京1月30日 - 人民币兑美元即期周五收跌，追随中间价与离岸CNH走弱。市场人士指出，临近月末购汇增多，且境内外价差较阔亦驱动套利盘在境内购汇。总体来看，目前境内购汇压力较大，结汇意愿在下降，市场交投趋于谨慎。

他们并认为，短期人民币贬值压力犹存，预计央行仍以维稳为主，但不排除其通过中间价引领人民币小幅贬值的可能。

“只要全球金融市场不发生太大改变，美元还是强势，会吸引更多购汇，因此央行还是倾向于人民币兑美元往贬值方向走，兑美元小幅度贬值来稳定住对应其他一揽子货币的表现。”一外资行交易主管称。

另一中资大行宏观研究员认为，近期央行应该有在背后维稳，否则贬值预期、资金流出和人民币进一步贬值会形成恶性循环，导致汇市和货币市场明显波动，这显然与央行营造稳定货币环境的导向不符。预计短期内央行会继续稳定中间价，并防止即期汇率出现跌停。

全球汇市， 商品货币在大跌后周五走势低迷，澳元触及五年半低点，因投资者押注澳洲央行下周开会时将会调低利率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2510 6.2469 -0.07%

中间价 6.1370 6.1335 -0.06%

成交额 131亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 1.88% (上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 52 6.2474 6.2526

2015年来即期升贬值幅度 -0.75%

1年期美元/人民币掉期升水 1860

离岸人民币市场,北京时间17:26 今日 上日

1年期NDF 6.3735/6.3785 6.364

CNH即期 6.2665/6.2695 6.2609

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 倪蔚丹/李铮；审校 林高丽/曾祥进)

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