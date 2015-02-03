人民币收升 资本项目逆差创记录未令贬值预期升温

路透北京2月3日 - 人民币兑美元即期周二收升，主因中间价“稳定器”作用与隔夜美元指数.DXY回调带动。

交易员称，近期人民币走势的背后逻辑主要是强势美元以及国内经济数据欠佳，离岸人民币的贬值压力大于境内。但对短期人民币是否续贬，市场看法存在分歧。

他们并称，虽然目前境内外价差较宽，但通过境内购汇境外结汇来套利其实并不容易，因为中国实行资本管制，且从时间价值（Time decay）看，套利盘做空人民币所需付出的成本亦很高。而今日公布的中国国际收支数据显示中国跨境资金流出压力不容小觑，但汇市对此已提前反映（Price in），因而今日即期汇率仍随中间价小幅上涨。

一股份行交易主管指出，近期离岸人民币贬值压力大于境内，通常是隔夜CNH急跌后次日CNY跳空低开并逼近跌停。加之最新数据显示中国资本外流很严重，短期人民币贬值压力或加大。

“我整体上觉得（人民币）会偏弱，我不是特别乐观。我觉得短期6.3指日可待。”他说。

但另一位外资行交易员认为，短期人民币不太可能贬至6.3元。除非央行主动调低中间价至6.18元左右或放开日波幅限制，但这在汇率稳定的情况下才较为可能。虽然境内外较差较阔会吸引企业境内购汇境外结汇，但目前境内银行参与套利其实并不容易，因为中国实行资本管制，且时间价值损失亦很高昂。

他并指出，目前海外1年期美元/人民币NDF远高于境内人民币中间价，只要央行中间价维持在6.13左右不变，从时间价值看，套利盘做空人民币每天需承担约7个点子的损失，也就是说，时间对他们是不利的。

中国国家外汇管理局周二公布，2014年四季度资本和金融项目逆差912亿美元，超过全球金融危机时2008年四季度的468亿美元逆差，创出1998年有纪录以来的新高。2014全年逆差达到创纪录的960亿美元，而过去十五年中仅2012年录得318亿美元逆差，2013年顺差高达3,262亿美元。

全球汇市，澳元与新西兰元周二在欧洲早盘进一步走软，此前澳洲央行(RBA)意外降息，推动澳元与新西兰元下跌。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2581 6.2597 0.03%

中间价 6.1369 6.1385 0.03%

成交额 180亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 1.98% (上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 59 6.2526 6.2585

2015年来即期升贬值幅度 -0.86%

1年期美元/人民币掉期升水 2000

离岸人民币市场,北京时间17:28 今日 上日

1年期NDF 6.3855/6.3905 6.3855

CNH即期 6.2690/6.271 6.2669

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯/曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。