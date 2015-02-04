美指强势暂缓助人民币收升 春节前购汇偏多制约涨幅

路透北京2月4日 - 人民币兑美元即期周三继续收升，因隔夜美指.DXY创逾一年最大日跌幅，带动人民币中间价上扬至一周高位。

市场人士反映，目前客盘与国际美元走势是影响人民币汇率的主力军，由于临近春节购汇盘相对较多，令人民币回吐部分涨幅。

但目前仍难言人民币走势已反转。交易员指出，近期离岸CNH贬值预期强于境内CNY，昨日澳洲央行降息令全球宽松预期升温，市场猜测中国央行或步其后尘，进而给人民币带来贬值压力。但也有交易员认为央行对于较大量级的注资可能较为隐蔽，以免助长人民币贬值预期。

“到了年底的时候，购汇盘还是相对比较多，因为结汇的一些小企业慢慢都放假了，快过春节了，但进口的央企该购汇还是购汇，所以市场一般在春节前后可能购汇比较多。”一股份行交易员说。

交易员们并指出，目前离岸市场对在岸的影响很大。由于近期在岸人民币均呈现紧贴跌停线的走势，市场神经较为敏感，而近期离岸CNH对市场的风吹草动反映更为敏捷，多数时候在牵引境内走势。

针对有观点称本轮人民币走贬是央行主动引导，一中资大行交易员认为央行可能更多是静观其变。而中国社会科学院世界经济与政治研究所张斌、李远芳、肖立晟等关于中间价模型预测结果亦显示，近期货币当局大致还是根据过去的规则调整人民币汇率中间价。

“根据我们的人民币汇率中间价模型对2015年1月期间20个交易日中间价进行预测，模型预测人民币中间价将累计贬值129个基点，这一时期人民币中间价实际贬值180个基点。”他们指出。

全球汇市，美元指数周三反弹，受助于美国公债收益率跳涨和市场预期美国今日稍晚将公布乐观经济数据。此前美元指数遭遇逾一年来最大单日跌幅。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2477 6.2581 0.17%

中间价 6.1318 6.1369 0.08%

成交额 145亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 1.94% (上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 66 6.2440 6.2506

2015年来即期升贬值幅度 -0.70%

1年期美元/人民币掉期升水 2005

离岸人民币市场,北京时间17:25 今日 上日

1年期NDF 6.3795/6.3845 6.3855

CNH即期 6.2500/6.252 6.2557

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯/曾祥进)

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