中国央行全面降准致人民币收跌 但难言贬值通道就此开启

路透北京2月5日 - 中国人民币兑美元即期周四收跌，因央行全面降准打压人民币中间价下行。尽管市场预期中国降准周期打开，但交易员普遍认为，即期汇率后市关键还看中间价牵引，今日境内外市场整体表现较为稳定，目前还不能断言人民币就此开启趋势性贬值通道。

他们并指出，在降息降准工具接连祭出的当下，汇率政策料将以稳为主。虽然全面降准加大人民币贬值压力，但只要不触及跌停，央行通过中间价能控制住即期汇率浮动区间的话，其入市干预缓解人民币跌势的可能性就不大。因央行干预需抛出美元买入人民币，这势必会回抽本币流动性，从而令货币宽松效果打折。

“我们从降准可以倒推出来，（央行）不会让市场形成大幅贬值预期，否则流动性补充压力会越来越大，货币政策独立性会受到影响。”招商银行金融市场部资深交易员张治青分析指出，此次降准更多是为了补充由于外汇占款减少和资本外流导致的流动性缺口，而非大规模放水，因而降准对即期汇率是中性影响，汇率将保持弹性波动。

中国央行周三宣布普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放资金总量逾6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮亦认为，人民币不太可能在中国贸易顺差依然高企的背景下大幅走贬。尽管海外看空人民币的预期强于境内，却仍不能脱离境内市场大举做空。离岸CNH价格变化虽比在岸CNY更为敏感，但最终定价权还是掌握在交易量较大且具有涨跌停限制的境内市场。

不过兴业银行首席经济学家鲁政委认为，从修正有效汇率高估的理想角度看，人民币的贬值幅度不应该小于美元升值的幅度。人民币有效汇率高估是造成中国经济“脱实向虚”、企业和政府高负债的根源，“本轮危机全球主要经济的复苏的经验也显示：谁先贬值谁先复苏！”

交易员表示，降准引致人民币汇率下行，但今日中间价以及即期汇率盘中表现较为稳定。在2%的波幅限制下，其实人民币已没有续跌空间，目前暂时还未见到央行出手干预的必要性。

“大家还是比较谨慎的，不太愿意去碰（美元）上限，一旦碰上限就很有可能引发央行大规模干预，...我觉得央行不会太主动出来干预，如果贬值压力太大，CNH价格点差拉得太开，客盘也会推进市场（美元）往上行。市场目前整体是比较均衡的。”一外资行交易员说。

全球汇市，欧元周四在德国数据公布后小涨，扳回上日的部分跌幅。欧洲央行(ECB)周三突然停止在融资操作中接受希腊债券作为抵押品，导致欧元下挫。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2521 6.2477 -0.07%

中间价 6.1366 6.1318 -0.08%

成交额 127亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 1.95% (上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 56 6.2504 6.2560

2015年来即期升贬值幅度 -0.77%

1年期美元/人民币掉期升水 1960

离岸人民币市场,北京时间17:43 今日 上日

1年期NDF 6.3845/6.3895 6.381

CNH即期 6.2513/6.2543 6.2551

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 倪蔚丹/李铮；审校 张喜良/曾祥进)

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