交易员：因做市商失误报错人民币兑美元首笔开盘价 经协商已取消

港交所首季净利大增20%好于市场预期 得益于股市交投增加
路透香港5月10日 - 亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）周三公布今年首季净利同比增长20%，好于市场预期，主要得益于股市交投增加；该股午盘升幅随即扩大。
路透香港2月9日 - 中国外汇市场中的交易人士周一指出，由于某做市商的输入错误，今日的人民币兑美元第一笔开盘价出现明显失误，后经双方协调已取消了该笔交易，各提供报价的信息服务商也随即做出更正。
目前，经更正后的人民币兑美元开盘报价为6.2495，上日收报6.2447。原错误的报价为6.1510。
“一家做市商不小心输错了，”一位熟悉情况的交易人士称，“按惯例，交易双方如果协商同意，可以在外汇交易中心取消交易。”
外汇交易中心相关人士则称，所有报价请以外汇交易中心目前报价为准。北京时间9：46分，开盘报价改为6.2495。（完）
(路透中文新闻部)
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