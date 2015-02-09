人民币随中间价微收跌 主因贸易数据惨淡拖累

港交所首季净利大增20%好于市场预期 得益于股市交投增加
路透香港5月10日 - 亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）周三公布今年首季净利同比增长20%，好于市场预期，主要得益于股市交投增加；该股午盘升幅随即扩大。
路透北京2月9日 - 中国外汇市场人民币兑美元即期周一随中间价小幅收跌，主因中国1月贸易数据惨淡，且隔夜美指.DXY创逾两周最大单日涨幅。不过技术面隐含的人民币升值动能，令市场对人民币升贬前景出现预期分化。
交易员指出，因周末公布的外贸进出口同比负增长，今日人民币跳空低开后窄幅震荡，但创纪录的贸易顺差令整体跌幅较小。中间价成为即期汇率走向的主要牵引力。
“即期汇率还是跟着中间价在走，走贬幅度比较稳定，和上周一周二一样，基本都在靠近跌停附近盘整。”一外资行交易员说。
在央行退出常态化干预之下，目前市场关于人民币升贬值预期的较力渐增。一股份行交易员主管认为，在美元仍有可能继续走强的情况下，本周人民币维持弱势的概率较大；但另一外资行交易员认为，从技术面上判断，因临近去年创下的年内最低位，本周人民币主旋律将是小幅升值。
尽管市场已有所预期，但中国1月外贸衰退的程度仍令人大跌眼镜：当月进出口总值同比萎缩10.9%，伴随进口创下金融危机后的最大降幅，衰退型的贸易顺差也创出600亿美元的新纪录，内需和外需双双开年不利，预示今年经济下行压力更重。
全球汇市，美元周一回落，美国强劲就业数据引发的涨势，遭交易员逢高出脱，另一方面，希腊重申拒绝国际纾困计划后，希腊情势吸引投资人关注。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2472 6.2447 -0.04%
中间价 6.1311 6.1261 -0.08%
成交额 115亿美元
日内美元/人民币相对于中间价最大 1.95% (上限±2%) 日高 日低
波幅
日内波动幅度(pips) 40 6.2465 6.2505
2015年来即期升贬值幅度 -0.69%
1年期美元/人民币掉期升水 1895
离岸人民币市场,北京时间16:53 今日 上日
1年期NDF 6.3680/6.373 6.367
CNH即期 6.2479/6.2499 6.2478
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）
(发稿 倪蔚丹/李铮；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港5月10日 - 亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）周三公布今年首季净利同比增长20%，好于市场预期，主要得益于股市交投增加；该股午盘升幅随即扩大。
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。
路透北京5月10日 - 受低基数和非食品价格上涨影响，中国4月CPI涨幅略超预期，并升回“1”字头，PPI同比涨幅则延续回落之势，降至年内最低点。分析人士预计，鉴于食品价格涨势乏力，今年CPI整体仍保持温和，而随着大宗商品价格下滑，PPI涨幅料趋向收敛。