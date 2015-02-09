人民币随中间价微收跌 主因贸易数据惨淡拖累

路透北京2月9日 - 中国外汇市场人民币兑美元即期周一随中间价小幅收跌，主因中国1月贸易数据惨淡，且隔夜美指.DXY创逾两周最大单日涨幅。不过技术面隐含的人民币升值动能，令市场对人民币升贬前景出现预期分化。

交易员指出，因周末公布的外贸进出口同比负增长，今日人民币跳空低开后窄幅震荡，但创纪录的贸易顺差令整体跌幅较小。中间价成为即期汇率走向的主要牵引力。

“即期汇率还是跟着中间价在走，走贬幅度比较稳定，和上周一周二一样，基本都在靠近跌停附近盘整。”一外资行交易员说。

在央行退出常态化干预之下，目前市场关于人民币升贬值预期的较力渐增。一股份行交易员主管认为，在美元仍有可能继续走强的情况下，本周人民币维持弱势的概率较大；但另一外资行交易员认为，从技术面上判断，因临近去年创下的年内最低位，本周人民币主旋律将是小幅升值。

尽管市场已有所预期，但中国1月外贸衰退的程度仍令人大跌眼镜：当月进出口总值同比萎缩10.9%，伴随进口创下金融危机后的最大降幅，衰退型的贸易顺差也创出600亿美元的新纪录，内需和外需双双开年不利，预示今年经济下行压力更重。

全球汇市，美元周一回落，美国强劲就业数据引发的涨势，遭交易员逢高出脱，另一方面，希腊重申拒绝国际纾困计划后，希腊情势吸引投资人关注。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2472 6.2447 -0.04%

中间价 6.1311 6.1261 -0.08%

成交额 115亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 1.95% (上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 40 6.2465 6.2505

2015年来即期升贬值幅度 -0.69%

1年期美元/人民币掉期升水 1895

离岸人民币市场,北京时间16:53 今日 上日

1年期NDF 6.3680/6.373 6.367

CNH即期 6.2479/6.2499 6.2478

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 倪蔚丹/李铮；审校 黄凯)

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