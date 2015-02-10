人民币汇率的资产价格属性将进一步凸显--外管局官员

图为在北京拍摄的百元面值的人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透上海2月10日 - 中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛撰文表示，中国外汇市场运行机制正在发生深刻变化，外汇市场已经步入既可能变好、也可能变差的多重均衡状态。非交易、非流量尤其是市场预期因素的影响作用加大，人民币汇率的资产价格属性进一步凸显。

上海证券报周二刊登其撰文指出，在经常项目收支趋向基本平衡、人民币汇率趋于均衡合理水平的情况下，影响跨境资金流动和人民币汇率走势的因素日趋复杂化、多样化。包括当前的贸易顺差与外汇储备增长相背离、本外币利差与套利资本流向相背离，以及之前的人民币汇率有升值压力却无升值预期等现象。

他并认为，中国发生的资本外流早有蛛丝马迹，现在的市场反应其实是后知后觉、自己吓自己。出现资本外流并非意料之外，而是预期中有序的、适度的调整，中国国际收支运行正在加速从大额顺差、单边升值的“旧常态”转向一顺一逆、双向波动的“新常态”。

中国2014年全年及四季度资本和金融项目双双录得历史最大规模逆差，这即显示过去半年多强势美元导致的跨境资金流出压力不容小觑，亦与中国主动对外输出资本的长期战略选项有关。

文章分析2014年中国跨境资金流动由上年的偏流入转为偏流出压力，主要有几方面的原因：新兴市场普遍承压是国际大背景；经济发展步入新常态是国内主动因，市场越来越关注国内经济运行状况，以及其中可能蕴含的风险和问题，对中国经济和人民币资产风险重新评估，市场情绪处于较大波动期；人民币汇率波动性增加也是重要催化剂。

而进入2015年，境内外人民币对美元汇率继续偏弱。境内交易价CNY持续在中间价的贬值方向，1月底以来CNY甚至多个交易日触及或接近跌停位。境外交易价CNH相对于CNY也持续偏弱且差价扩大，1月份日均差价99个基点，较上月增加74%。分析其原因，其实仍是导致2014年我国跨境资金偏流出压力的前述内外部偏空因素在继续发挥作用。

管涛认为，“藏汇于民”和“债务去杠杆化”是去年二季度以来资本项目逆差的主要原因；当前中国跨境资金流出属于预期中的有序、适度的调整，这种调整符合调控和改革方向。

随着人民币汇率形成机制市场化改革的推进，央行逐步淡出常态式外汇市场干预，“贸易顺差、资本流出”的格局必然会更加常态化，这有利于改善央行货币政策调控空间。

另外，银行的外汇存款增加，但境内外汇贷款减少，说明外汇存款大部分被银行用于境外投资，使得外汇由过去央行集中持有变成了市场分散持有，是“藏汇于民”的过程。国内企业在前期借了大量美元债务后，现在加速偿还，有利于降低整个社会的杠杆率，也有利于减少货币错配。

他认为，目前的调整是适度的、可承受的。虽然2014年下半年出现了一定的跨境资金流出压力，但没有改变全年外汇供大于求、外汇储备增加的基本格局。

而且，市场保持了平稳运行，企业用汇需求有保障，外汇市场流动性充足，企业包括个人并没有出现恐慌性的囤积外汇，年底最后两个月份的外汇供求缺口由前两个月的两三百亿美元收敛到百亿美元左右。

另外，人民币对美元双边汇率虽有所走低，但对主要贸易伙伴货币汇率总体继续偏强，2014年国际清算银行编制的人民币名义和实际有效汇率指数均创历史新高，全年分别升值了6.4%和6.2%，2005年汇改以来累计分别升值了40.5%和51.0%，人民币依然保持强势。

**人民币未形成趋势性贬值**

管涛指出，尽管进入2015年以来，人民币对美元汇率继续走势偏弱，但市场尚未形成一致的、明显的人民币贬值预期。人民币汇率处于双向波动的新常态而非趋势性贬值，仍是大部分市场人士的基本共识。

首先，认清跨境资金流动和人民币汇率双向波动的新形势。在经常项目收支趋向基本平衡、人民币汇率趋于均衡合理水平的情况下，影响跨境资金流动和人民币汇率走势的因素日趋复杂化、多样化。

受国内国际的诸多不确定、不稳定因素的影响，市场预期的多空转换频繁，必将导致中国经常性地出现跨境资金流动有进有出、人民币汇率有涨有跌的双向振荡。

而对于未来可能越来越频繁的双向波动，各方必须增强容忍度，培养处变不惊的市场定力，而不要自乱阵脚。鉴于跨境资金流动和人民币汇率走势的影响因素日益复杂化、多样化，必须改变以往过于简单化的分析框架，而应该结合多因素进行综合分析，以做出总体判断。尤其要注意运用辩证的方法，动态监测分析多空因素的相互转换。

加快推进人民币资本项目可兑换，逐步减少外汇市场常态干预是既定的改革方向。这要求相关分析研判工作，要逐渐减少政策色彩，而更着重市场因素。否则，一厢情愿地自设错误前提，结论和判断就有可能失之毫厘差以千里。

文章并认为，管理跨境资金流动和人民币汇率双向波动的新风险。大波动、超预期，仍是后量化宽松时代不可忽视的尾部风险。中国国际收支运行正在加速从大额顺差、单边升值的“旧常态”转向一顺一逆、双向波动的“新常态”。

对此，境内市场各方在思想和措施上都要有充足的准备。“君子不立危墙之下”。市场主体要控制好对外风险敞口，基于主业实际经营需要对外适度举债。此外，政府部门要加强对跨境资金流动流动的双向监测预警，做好相关应对预案，加快培育和发展外汇市场，不断提高政策和数据透明度。(完)

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。