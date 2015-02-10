人民币收至两周半高位 套利盘退潮而通胀数据未兴波澜

路透北京2月10日 - 中国外汇市场人民币兑美元即期周二收创两周半高点，中间价小幅反弹。尽管1月通胀数据创出逾五年新低，对汇市指引不明显。春节因素叠加境内外价差较窄，令套利盘消散，整体来看购汇盘减弱。

交易员预计，市场在3、4月份的政策窗口期可能会走出趋势，春节前则没有什么炒作题材。境内外汇差较窄也令前期套利盘退潮：在岸CNY收盘时与离岸CNH汇差整体均不足50个点子，而境内外汇差至少要保证70点以上，套利才有利可图。

“市场参与热情下降明显，春节因素，企业忙于年终活动不会下订单。即使经济数据还是反映中国经济很差，但就是对汇市没什么影响。”一股份行交易主管称。

另一股份行交易员指出，昨日中资大行开始在香港离岸市场注入流动性推动离岸人民币（CNH）拆借利率下行。目前离岸CNH贬值压力趋缓，体现了央行在引导市场预期，这也令近期紧临跌停位震荡的境内CNY避免了触及跌停。

离岸人民币拆借利率周二继续全面下行。继上周连续两日创历史新高后，CNH拆借利率周一开始回落，因中资大行对短期流动性敞开供应。市场人士指出，此前离岸人民币流动性紧张导致做空CNH的成本不断提升，从而令离岸人民币贬值势头趋缓。

中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛近日撰文指出，尽管进入2015年以来，人民币对美元汇率继续走势偏弱，但市场尚未形成一致的、明显的人民币贬值预期。人民币汇率处于双向波动的新常态而非趋势性贬值，仍是大部分市场人士的基本共识。

中国今年1月CPI和PPI同比变动联袂俯冲至逾五年低点，与外贸数据一道印证中国经济正面临需求乏力、通缩风险加剧的困境，尽管中国央行上周刚启动降准，但意外疲软的通胀数据指向货币政策仍须进一步放松以托底经济增长。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2416 6.2472 0.09%

中间价 6.1295 6.1311 0.03%

成交额 152亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 1.93% (上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 70 6.2405 6.2475

2015年来即期升贬值幅度 -0.60%

1年期美元/人民币掉期升水 1800

离岸人民币市场,北京时间16:51 今日 上日

1年期NDF 6.3615/6.3665 6.3658

CNH即期 6.2432/6.2465 6.2486

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 倪蔚丹/李文科/李铮；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。