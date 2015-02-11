人民币随中间价小幅微贬 货币政策报告传递汇率持稳讯息

路透北京2月11日 - 中国外汇市场人民币兑美元即期周三随中间价微幅收低。市场人士认为，前期的一波急跌令人民币贬值压力得到较大释放，尽管整体走势偏弱，但从央行最新货币政策执行报告推测，未来汇率政策不会有太大变化，人民币即期汇率料仍将保持稳定。

他们并认为，目前的汇率水平基本上反映了不理想的经济数据、以及再次降息的预期。在降息靴子落地之前，人民币再出现明显贬值的概率不大。

“前期已经跌得比较多，可以说跌得一步到位了，非常快，所以最近一周都比较稳，几十个点，不会大起大落。”一中资大行交易员称。

中国央行周二晚间发布2014年四季度货币政策执行报告，强调将继续实施稳健的货币政策，并更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。

光大证券首席经济学家徐高认为，报告没有发出太多货币政策未来走向的明确信号。对始于去年12月的人民币贬值压力报告中完全没有提及，只是泛泛谈论了过去一年汇率的走势，认为人民币汇率“在合理均衡水平上的基本稳定”。

“在报告第五部分中专门有一段描述利率、汇率及人民币跨境结算的政策。这一长400多字的段落与2014年3季度货币政策报告中的对应段落几乎一摸一样，只是增加了'加强预期引导'6个字。从这样的表述来看，汇率政策不会有什么变化。人民币对美元汇率应该仍然保持稳定。”他指出。

全球汇市，美元/日圆周三触及一个月新高，受益于美国公债收益率(殖利率)走高；与此同时，围绕希腊新债务协议的不确定性，让欧元持续笼罩在阴霾下。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2427 6.2416 -0.02%

中间价 6.1315 6.1295 -0.03%

成交额 147亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 1.85% (上限±2% 日高 日低

波幅 )

日内波动幅度(pips) 47 6.2403 6.2450

2015年来即期升贬值幅度 -0.62%

1年期美元/人民币掉期升水 1800

离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日

1年期NDF 6.3665/6.3715 6.3665

CNH即期 6.2450/6.249 6.2558

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 倪蔚丹/李铮；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。