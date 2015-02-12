人民币随中间价续贬 离岸CNH跌势暂缓削减做空力量

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透北京2月12日 - 中国外汇市场人民币兑美元即期周四收盘续贬，中间价跌至一周低位。交易员称，人民币整体表现波澜不惊，后市方向暂不明朗，因近期国际市场较为稳定，而离岸人民币跌势暂缓，亦削减了前期明显的做空趋势。另外，SLF（常备借贷便利）扩围对即期汇率的影响有限。
他们并指出，由于本币资金面较为紧张，超短端美元/人民币掉期升水上扬，因而一些投资者做空隔夜美元/人民币掉期升水，同时在即期市场上卖出美元；如果翌日人民币即期汇率按兵不动，则可赚取较高的掉期点收益。这些操作令人民币即期早盘跌幅有所收窄。
“整体结售汇比较均衡，主要还有一个原因是CNH不乱飞了。”一城商行交易员说。
另一城商行交易员指出，最近即期汇率缺乏方向指引，SLF扩围至全国对人民币即期扰动有限，因货币市场对于汇市的影响是间接的。在监管当局没有更多干预的情况下，前一阵明显的做空趋势不复存在。
中国人民银行周三表示，在前期10省(市)分支机构试行常备借贷便利操作(SLF)形成可复制经验的基础上，决定在全国推广分支机构常备借贷便利，以完善中央银行对中小金融机构提供流动性支持的渠道，应对春节前的流动性季节性波动。
全球汇市，欧元周四下跌，因为欧元区财长未能与希腊达成债务协议，而投资者也为瑞典央行可能降息作好准备。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2454 6.2427 -0.04%
中间价 6.1333 6.1315 -0.03%
成交额 151亿美元
日内美元/人民币相对于中间价最大 1.88% (上限±2%) 日高 日低
波幅
日内波动幅度(pips) 52 6.2432 6.2484
2015年来即期升贬值幅度 -0.66%
1年期美元/人民币掉期升水 1818
离岸人民币市场,北京时间17:30 今日 上日
1年期NDF 6.3720/6.377 6.3665
CNH即期 6.2457/6.2465 6.246
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）
(发稿 倪蔚丹/李铮; 审校 杨淑祯)
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