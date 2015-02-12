人民币随中间价续贬 离岸CNH跌势暂缓削减做空力量

路透北京2月12日 - 中国外汇市场人民币兑美元即期周四收盘续贬，中间价跌至一周低位。交易员称，人民币整体表现波澜不惊，后市方向暂不明朗，因近期国际市场较为稳定，而离岸人民币跌势暂缓，亦削减了前期明显的做空趋势。另外，SLF（常备借贷便利）扩围对即期汇率的影响有限。

他们并指出，由于本币资金面较为紧张，超短端美元/人民币掉期升水上扬，因而一些投资者做空隔夜美元/人民币掉期升水，同时在即期市场上卖出美元；如果翌日人民币即期汇率按兵不动，则可赚取较高的掉期点收益。这些操作令人民币即期早盘跌幅有所收窄。

“整体结售汇比较均衡，主要还有一个原因是CNH不乱飞了。”一城商行交易员说。

另一城商行交易员指出，最近即期汇率缺乏方向指引，SLF扩围至全国对人民币即期扰动有限，因货币市场对于汇市的影响是间接的。在监管当局没有更多干预的情况下，前一阵明显的做空趋势不复存在。

中国人民银行周三表示，在前期10省(市)分支机构试行常备借贷便利操作(SLF)形成可复制经验的基础上，决定在全国推广分支机构常备借贷便利，以完善中央银行对中小金融机构提供流动性支持的渠道，应对春节前的流动性季节性波动。

全球汇市，欧元周四下跌，因为欧元区财长未能与希腊达成债务协议，而投资者也为瑞典央行可能降息作好准备。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2454 6.2427 -0.04%

中间价 6.1333 6.1315 -0.03%

成交额 151亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 1.88% (上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 52 6.2432 6.2484

2015年来即期升贬值幅度 -0.66%

1年期美元/人民币掉期升水 1818

离岸人民币市场,北京时间17:30 今日 上日

1年期NDF 6.3720/6.377 6.3665

CNH即期 6.2457/6.2465 6.246

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 倪蔚丹/李铮; 审校 杨淑祯)

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