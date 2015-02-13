人民币收创三周新高 美指走势成短期主要风向标

路透北京2月13日 - 中国人民币兑美元即期周五随中间价收创三周新高，受隔夜美元指数.DXY创逾一周最大日跌幅带动，市场对1月金融数据预期乐观亦有贡献。业内人士认为，最新企业资本帐户可兑换仅限于上海自贸区内，对汇市影响有限，不过大规模资本外流的风险犹存。

他们并指出，近期人民币即期汇率表现波澜不惊，交投活跃度下降，没有明显趋势方向。后市人民币可能更多将跟随国际美元而动，追赶其他币种相对美元的升贬值幅度，从而避免在多角贸易关系中处于相对劣势。

“说实话不盯住美元，任性的发展的话，人民币很容易受伤。”一股份行交易员说。

中国央行上海总部周四表示，上海自贸区内的企业和金融机构可自主开展境外融资活动，并将上调区内经济主体从境外融资的杠杆率，企业融资规模从资本的一倍扩大到二倍。央行上海总部副主任张新表示，此次细则颁布意味着自贸区内企业资本项目账户可兑换就实现了，下一步将积极探索个人资本账户可兑换。

交通银行资管高级分析师陈鹄飞指出，今日将公布1月社会融资规模、新增信贷等金融数据，受益于基建微刺激及“宽信用”政策的提振，市场普遍预期主要金融数据将超预期增长，“这应该是今日人民币兑美元汇率回升走强的主要因素。”

高盛高华证券经济学家邓敏强、魏静娴近期撰文指出，因企业解除外币债务而进一步造成的中国资金流出规模未必很大；但是如果中国居民继续增持外国资产和/或外国各方继续减持海外人民币，那么大规模资本外流的情况可能延续，这是人民币汇率主要的风险所在。

中国人民银行稍早公布，1月末广义货币供应量(M2)同比增长10.8%，明显低于12.1%的路透调查中值；但当月新增人民币贷款1.47万亿元，高于路透调查中值的1.35万亿元。1月社会融资规模增量为2.05万亿元人民币，比上年同期减少5,394亿；其中新增人民币贷款1.47万亿元，同比高20.8个百分点。

全球汇市，欧元周五小升，有望连续第三周录得涨幅，创下将近一年来最佳表现，与此同时美元本周受到美国数据疲弱的拖累而走软。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2405 6.2454 0.08%

中间价 6.1288 6.1333 0.07%

成交额 118亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 1.89% (上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 71 6.2377 6.2448

2015年来即期升贬值幅度 -0.58%

1年期美元/人民币掉期升水 1780

离岸人民币市场,北京时间17:23 今日 上日

1年期NDF 6.3635/6.3685 6.372

CNH即期 6.2435/6.2455 6.24

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 倪蔚丹/李铮; 审校 张喜良/杨淑祯)

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