人民币逆中间价收跌 春节因素与套利盘购汇驱动

路透北京2月16日 - 中国人民币兑美元即期周一逆中间价收至逾两周低位。交易员称，境内外汇差较阔引致的套利盘叠加春节因素，令境内购汇趋强。

目前人民币汇率尚未显现出单边趋势，但需警惕资本进一步流出的风险；在短期贬值预期仍较浓厚下，央行扩大日波幅限制的可能性甚微。

他们并称，最新银行结售汇数据显示资金流出状况仍较明显；而周末公布的2014年跨境资金流动监测报告是以回顾为主，相对市场表现而言是滞后的，对即期汇率扰动有限；从中长期看，中国坐拥全球第一的外汇储备，在应对资本外流上具备较强的掌控力。

“今天大行分两派，一派是在那边抛美元守着的，一派是在那边套利。”一城商行交易员指出，做空离岸CNH的成本随着CNH拆借利率的回落而下降，诱发离岸CNH和在岸CNY在午后急跌。

截至北京时间16:46，美元/离岸人民币成交于6.2668，与在岸即期汇率收盘价价差扩至183个点子；今日离岸CNH隔夜拆借利率回落至三周低位3.8%。

中国国家外汇管理局周一公布银行结售汇数据，显示资金流出状况有所改善。今年1月，银行结售汇逆差规模缩至504亿元人民币（等值82亿美元）；其中，银行代客结售汇逆差规模扩至714亿人民币，为连续第五个月逆差；银行自身同期结售汇由逆转顺，录得顺差210亿元人民币，此前曾连续六个月出现逆差。

另一中资大行交易员指出，目前中国、日本、新兴市场的外汇储备规模与1997年亚洲金融危机时不可同日而语，所以相当体量的资本流动可能短期内对汇率有扰动，但相对于整体基数而言是微不足道的，中国外储完全能覆盖住资金流动带来的影响。

不过，资本进一步流出的风险不可不防。中国银行国际金融研究所研究员高玉伟指出，中国1月外币存款增长较快，反映出跨币种资产配置不仅在跨境进行（资本外流），也在境内进行。

数据显示，1月末外币存款余额6,557亿美元，同比增长26.2%，当月外币存款增加452亿美元。

外管局国际收支司司长管涛周末在“中国经济50人论坛”上亦称，近期市场聚焦资本外流和人民币汇率走势问题，实际上可以感觉到亚洲金融危机的气息离中国越来越近了，在外汇市场已经开始显现。

中国国家外汇管理局周日发布2014年跨境资金流动监测报告称，今后一段时期，中国将继续呈现跨境资金有进有出、双向振荡格局。作为应对内外冲击的应急手段，汇率可以在短期内保持相对固定，但绝不能长期不变，否则可能背离经济基本面，导致失衡和扭曲不断积累。

全球汇市，欧元周一小升，之后欧元区财长会议将要举行，投资者寄望会上能够就希腊当前纾困计划到期后继续为该国提供支持寻找到共同立场，让希腊留在欧元区内。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2485 6.2405 -0.13%

中间价 6.1273 6.1288 0.02%

成交额 200亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 2.00% (上限±2% 日高 日低

波幅 )

日内波动幅度(pips) 81 6.2415 6.2496

2015年来即期升贬值幅度 -0.71%

1年期美元/人民币掉期升水 1865

离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 上日

1年期NDF 6.3830/6.388 6.3613

CNH即期 6.2664/6.2684 6.2426

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 倪蔚丹; 审校 杨淑祯)

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