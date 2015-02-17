人民币收创半月新低 套利盘购汇汹涌短期易贬难升

路透北京2月17日 - 中国人民币兑美元即周二收创半个月新低，中间价亦明显回调。市场人士指出，因离岸人民币与在岸价差自昨日起持续走阔，吸引套利盘在境内大额购汇；而最新外汇占款数据显示国内个人和企业结汇意愿低迷，预计短期人民币仍将维持震荡偏弱走势。

他们并指出，人民币即期汇率以紧邻跌停位窄幅震荡之势告别马年，得益于中资大行护航而避免跌停。由于离岸CNH拆借利率继续回落，做空离岸人民币的成本随之下降，诱发离岸和在岸人民币即期汇率走软。

“（美元）套利买盘很多，今天如果不是有几个大行在抛售（美元）的话，估计也涨停了吧。”一外资行交易员表示。

截至北京时间16：30，人民币兑美元即期收报6.2551，盘中最低离跌停位仅5个点子；离岸人民币兑美元即期成交于6.2833，与在岸即期汇率价差扩至282个点子；离岸CNH隔夜拆借利率续降至一个月低位3.0212%。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩指出，外汇占款连续第二个月负增长，但规模较上月收窄101亿元，与银行结售汇逆差规模收窄趋势一致；反映出在强美元格局下，国内个人和企业结汇意愿低迷，而购汇意愿较高，增持外汇资产。

中国央行周二公布数据显示，1月金融机构口径的外汇占款下降1,082亿元人民币，为连续第二个月减少千亿元。考虑到当月外贸顺差创新高及FDI亦呈高位，显示私人部门对美元资产的兴趣日浓。

国际清算银行(BIS)最新公布，2015年1月人民币实际有效汇率指数为128.43，名义有效汇率指数为123.12，分别较上月升值1.65%和1.31%，二者均为连续第八个月上涨，并续创历史新高。

全球汇市，欧元周二下跌，此前希腊新债务协议谈判在紧要关头突然破裂，令市场感到迷失。雅典当局拒绝了一项要求延长国际纾困六个月的提议，认为此提议“无法接受”。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2551 6.2485 -0.11%

中间价 6.1330 6.1273 -0.09%

成交额 200亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 1.99% (上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 25 6.2527 6.2552

2015年来即期升贬值幅度 -0.82%

1年期美元/人民币掉期升水 1920

离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日

1年期NDF 6.3920/6.397 6.3765

CNH即期 6.2809/6.2829 6.2651

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 倪蔚丹; 审校 杨淑祯/黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。