人民币小幅收升 中资大行结汇盘令汇价坚守

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透北京2月26日 - 中国人民币兑美元即期周四随中间价小幅收升，脱离昨日收盘创下的逾28个月低位；但开盘即离跌停位不到10个点子，指向今日走势呈“死水微澜”。交易员称，春节后信用卡还款与利用在离岸价差的套利盘共同驱动购汇，但众多中资大行结汇令跌停位久攻不破。
他们并表示，银行自营盘交投清淡，因在窄幅波动的市况下盈利甚微，削减了操作动能，全天人民币即期最大波幅仅为20多个点子，不过与香港离岸人民币CNH的价差有扩大的势头。交易员并预计在3月两会（全国人大和政协会议）结束之前，市场的波动不会太大，中间价亦将维稳为主。
“这个市场死掉了，不会动了。”一城商行交易员说。
一股份行交易员指出，春节后购汇盘略占优势。市场情绪本已偏空，而长假出国游带动银联购汇，叠加境内外价差较阔吸引套利盘在境内购汇。但因临近跌停，交投情绪趋于谨慎，令汇价僵持。
“哎，天天固定汇率，其实也省力。”另一中资大行交易员亦感慨道。
节后信用卡还款购汇比较集中，亦令人民币承压。中国国家旅游局本周发布的报告显示，今年春节出境游人数达到518.2万人次，同比增长约10%。
全球汇市，美元周四温和走低，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦讲话后，连续第二日下跌。她的言论促使市场推后美国升息的预期时间。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 CNY=CFXS 6.2589 6.2598 0.01%
中间价 CNY=PBOC 6.1379 6.1384 0.01%
成交额 CNYSPTVOL=CFXT 202亿美元
日内美元/人民币相对于中间价最大 2.00% (上限±2%) 日高 日低
波幅
日内波动幅度(pips) 22 6.2582 6.2604
2015年来即期升贬值幅度 -0.88%
1年期美元/人民币掉期升水 1900
离岸人民币市场,北京时间16:48 今日 上日
1年期NDF CNY1YNDFOR= 6.3845/6.3895 6.386
CNH即期 CNH= 6.2664/6.2685 6.2702
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）
(发稿 倪蔚丹/李铮/李文科; 审校 黄凯/张喜良)
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