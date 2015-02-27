人民币收创逾28个月新低 强势美元下是否加速贬值存分歧

路透北京2月27日 - 中国人民币兑美元即期周五收创逾28个月新低，中间价大幅贬至近四个月低位。交易员称，人民币卖压沉重，因隔夜美元指数升至一个月高点且节后信用卡购汇还款需求犹存，但大行出手结汇令跌停难现。而对于人民币是否会加速走贬，市场观点存在明显分歧。

多位市场人士称，今日人民币跌穿去年最低价6.2676元在预期之中，未来走势关键还看中间价。认为后市人民币会加速贬值者持出口和就业促进论，而认为人民币只是适度贬值者则认为，这只是汇率市场化下波动区间扩大的表现，人民币急贬将不利于人民币国际化。

“（人民币汇率）没问题。以前吃太多，吐出来一点有助消化。”民生证券宏观研究员李奇霖表示。

他并预计，未来人民币或呈现震荡略贬走势，因货币宽松预期偏强，但强势美元冲击料将减缓。

今日人民币兑美元即期收报6.2696元，创2012年10月15日以来的收盘新低；人民币兑美元中间价为6.1475元，为去年11月7日以来低位。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，未来人民币并不会加速贬值，今日跌破去年最低价是在强势国际美元下的自然结果；MFI金融研究中心首席经济学家江勋则认为监管层乐见人民币扩大波动区间，加速贬值是必然，但之后央行会在关键位置予以干预。

一外资行交易员指出，人民币走弱只是因为国际美元太过强势，而非人民币疲弱，不宜过分解读，中间价走势仍是判断未来人民币即期汇率的指南针。即使今年人民币贬值5%，按照国际标准，也只能说是适度回调，加速走贬概率较低。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.2696 6.2589 -0.17%

中间价 CNY=PBOC 6.1475 6.1379 -0.16%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 203亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 1.99% (上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 104 6.2595 6.2699

2015年来即期升贬值幅度 -1.05%

1年期美元/人民币掉期升水 1995

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场,北京时间17:07 今日 上日

1年期NDF CNY1YNDFOR= 6.4080/6.413 6.3845

CNH即期 CNH= 6.2902/6.2907 6.278

全球汇市，美元指数周五在东京时段涨势暂歇，隔夜升至一个月高位，因美国经济数据和美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员讲话促使投资者增加对升息的押注。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 倪蔚丹; 审校 林高丽/张喜良)

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