中国央行降息促人民币收创近29个月新低

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京3月2日 - 中国人民币兑美元即期周一收创近29个月新低，中间价续贬至近四个月低位。交易员称，央行降息增大人民币贬值压力，但今日中间价走弱幅度不及预期，亦限制了即期交易的波动幅度，即期继续在跌停板附近窄幅震荡。
业内人士称，汇率刚性与日俱增；降息拖累人民币开盘即贬至离跌停板仅13个点子位置，盘中最大波幅不足20点子。强势美元下，企业对人民币贬值预期继续加强，结汇意愿跌至新低；监管层对贬值容忍度提高。中间价能否放开空间以及国际美元是否续升，成为人民币后期走势的关键。
“没有波动空间，市场很沉寂，...不过最近央行不断上调了（美元）fixing，使得人民币缓慢贬值，也是响应了市场的力量。”一股份制行交易员称。
另一家外资行交易员称，“现在都不太愿意报价了，降息了不能说没影响，但空间被压制住了。”
中国人民银行周六称，自2015年3月1日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。并将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。
今日人民币兑美元即期收报6.2730元，创2012年10月11日以来新低；盘中最低报6.2740元，离跌停位6.2743仅3个点子；今日人民币兑美元中间价为6.1513元，为2014年11月7日以来低位。
广发银行最新人民币外汇月度简报认为，美元强势、结汇意愿降低和离岸人民币卖盘增加，仍是人民币贬值压力来源；春节前后季节性的外汇供应减少、外汇需求增加，加剧了这一贬值压力。春节后人民币中间价相对篮子货币走弱的幅度较之前有所加大，反映监管层对人民币走贬的容忍度提高。
兴业银行兼华福证券首席经济学家鲁政委指出，人民币汇率的灵活性与中国资本项目开放程度不匹配：资本项目开放的程度在加快，但汇率的刚性与日俱增，汇改之后几乎没有进展。目前人民币汇率市场价的波动率在全球仅仅比香港高一点点，而香港是固定汇率。
全球汇市，美元兑一篮子主要货币周一触及11年高位，之前中国降息打压人民币和新兴亚洲货币，美元全线上扬。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2730 6.2696 -0.05% 中间价 6.1513 6.1475 -0.06% 成交额 229亿美元
日内美元/人民币相对于中间价最大 1.99% (上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 16 6.2724 6.2740 2015年来即期升贬值幅度 -1.10% 1年期美元/人民币掉期升水 2030
离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 上日 1年期NDF 6.4175/6.4225 6.41 CNH即期 6.2867/87 6.285
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）
(发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 吴云凌/张喜良)
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