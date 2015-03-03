人民币收盘刷新近29个月新低 两会期间监管层有意维稳

路透北京3月3日 - 中国人民币兑美元即期周二继续在跌停板附近徘徊，收盘并刷新近29个月低点，中间价则连续第三日走贬至近四个月低位。交易员称，美元指数攀升至11年新高，提振人民币空头力量，但两会期间，监管层有意维稳。

人民币汇率即期收盘报6.2743元，为2012年10月11日以来的收盘最低，而这一收盘价显示人民币汇率自去年10月底以来的贬值幅度已达到2.65%。而同期国际美元指数.DXY的升值幅度为10.7%。

交易员称，无论央行降息还是美指维持高位，离岸人民币的反应都相对更明显，虽然这也对在岸市场形成影响，但中间价贬幅有限，且在跌停板附近亦有大行拦截，人民币市场波动较窄。

“最近的行情都这样，自营交易没法做，客盘就是平一下，...年后感觉spot市场已经停掉了。”一外资行交易员指出，现在就看美元指数的动向了。

今年两会（全国人大和政协会议）已经拉开大幕，且中间价维稳姿态明显，除非美元指数出现回调，否则人民币汇率在跌停板附近窄幅徘徊的态势可能很难结束。

中国国家外汇管理局局长易纲在两会（全国人大和政协会议）间隙表示，长期看人民币汇率将保持稳定，且人民币对一篮子货币仍将保持升势，人民币汇率双向波动将成为常态。

备受关注的两会本周在北京正式拉开大幕。中国人民政治协商会议第十二届全国委员会第三次会议于今日下午开幕，全国人大会议亦将在周四（3月5日）开幕。

全球汇市，美元周二兑一篮子主要货币由11年高点回落，因为兑日圆下跌。此前日本首相安倍晋三的一名经济顾问表示，美元难以持续上涨。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2743 6.2730 -0.02%

中间价 6.1543 6.1513 -0.05%

成交额 192亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.98% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 27 6.2736 6.2763

2015年来即期升贬值幅度 -1.12%

1年期美元/人民币掉期升水 2030

离岸人民币市场,北京时间17:12 今日 上日

1年期NDF 6.4150/6.42 6.4135

CNH即期 6.2822/6.286 6.2899

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯/曾祥进)

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