易纲称长期看人民币汇率将持稳 双向波动将是常态（更新版）

路透北京3月3日 - 中国国家外汇管理局局长易纲周二表示，长期看人民币汇率将保持稳定，且和一篮子货币相比，人民币表现强势。

他在中国两会（全国人大和政协会议）间隙并称，人民币双向波动将来会是常态，可以升也可以贬。

“同各种货币比较起来，人民币是很强的。如果要看实际有效汇率和名义有效汇率，人民币和一篮子货币比，人民币都是很强的。”他并表示，“长期看，人民币肯定会比较稳定。”

他并援引数据称，如果看一篮子货币的话，去年欧元和日圆兑美元贬值超过10%，人民币兑美元只贬值了2%。

“显然从一篮子看，综合来看，人民币是一个很强的货币。”他指出，应该说，美元是第一强的货币，人民币可能是第二强的货币。

2014年人民币兑美元即期全年贬值2.42%，成为2009年之后首个下跌年份。

尽管自去年起人民币汇率步入双向波动轨道，但随着美元指数持续走强，人民币汇率自去年11月以来持续贬值，人民币兑美元即期周二收盘再度刷新近29个月低点。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。