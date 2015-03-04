人民币收升结束三连跌 因监管层维稳及境内外汇差收窄

路透北京3月4日 - 中国人民币兑美元即期周三从逾28个月低位反弹，随中间价小幅收升结束三连跌。

交易员称，今日市况出现新变化，结汇盘开始追赶旺盛的美元买盘，因监管层维稳与在离岸价差收窄均削减空头力量，而在周三做空美元持有人民币还可享有较高本币利息优势。

多位交易员提到，央行近期持续干预汇市以避免人民币跌停，尽管贬值预期仍较浓厚，但两会期间料将以稳为主。

“流动性很差，如果不是有央行出来的话，价格早就飞得很快。”一股份行交易员称。

交易员并指出，今日结汇盘有所趋强，因监管层维稳言论削减空头力量，且根据即期交割日起息期的规定算上横跨周末的时间，周三做空美元持有本币可获得三天的利息收益；此外，今日在离岸汇差一度收窄至不足70个点子，亦令套利盘境内购汇力量有所消退。

“今天情况有点变化，早上大家sell（卖美元）的很凶，可能昨天易纲的谈话让大家发现人民币不会过快贬值。”另一股份行交易员称。

中国国家外汇管理局局长易纲在两会（全国人大和政协会议）期间表示，长期看人民币汇率将保持稳定，且和一篮子货币相比，人民币表现强势。他并称，人民币双向波动将来会是常态，可以升也可以贬。

全球汇市，美元指数周三持稳在接近11年高位的水准，投资人观望美国经济数据及周四欧洲央行政策会议，以从中找寻政策走向的新指引。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2709 6.2743 0.05%

中间价 6.1525 6.1543 0.03%

成交额 184亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大波幅 1.96% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 26 6.2702 6.2728

2015年来即期升贬值幅度 -1.07%

1年期美元/人民币掉期升水 2020

离岸人民币市场,北京时间17:07 今日 上日

1年期NDF 6.4115/6.4165 6.415

CNH即期 6.2805/6.2834 6.2835

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李文科/倪蔚丹；审校 曾祥进/张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。