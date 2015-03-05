人民币连续三日低位反弹 客盘逢高结汇意愿有提升

路透香港3月5日 - 中国人民币兑美元即期周四持续第三日低位反弹，与中间价微幅低开方向相反。交易员称，今日不少投机人民币贬值的头寸在了结，客盘逢高结汇的意愿有提升，料两会召开期间人民币走势将持稳。

“今天早盘都在忙着平头寸，不少投机人民币贬值的头寸在了结。”一位中资银行交易员称，他并表示，两会因素加之近日监管层关于人民币长期将持稳的言论都在削减空头力量。

备受关注的两会已在北京拉开大幕。中国人民政治协商会议第十二届全国委员会第三次会议于周三开幕，全国人大会议亦在周四开幕。

“今天中间价开的方向和美元指数隔夜走势不一致，市场普遍预期两会间人民币汇率可能会维持稳定。”一位外资行研究人士称。

一外资行交易员称，“今天整体结汇比较多，感觉两会期间美元即期会有一波回调走势，因两会召开，人民币获得提振，客户逢高结汇的意愿在提升。”

中国国家外汇管理局局长易纲周四表示，人民币上下波动已进入一个均衡区间，目前波动区间够用；资金流进流出总体正常，投资流动总体正常。

北京时间17:20，人民币兑美元即期收报6.2662元，上日收报6.2709元；离岸人民币/美元成交于6.2770，与在岸价差扩大至个108个点子。昨日则是价差不足70个点子。今日人民币兑美元中间价为6.1528元，上日中间价为6.1525元。

全球汇市，欧元兑美元周四跌至11年半最低点，投资者等待欧洲央行宣布大规模购债计划的更多细节。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.3945/6.3995，较上日尾盘的6.4120涨了0.27%。

北京时间17:22，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.2765/6.2783元，上一交易日尾盘报6.2866元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(记者 赵红梅；审校 曾祥进)

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