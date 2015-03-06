人民币连续第四日小幅反弹收升

路透香港3月6日 - 中国人民币兑美元即期周五连续第四日小幅反弹收升，延续昨日与微跌的中间价逆向而行之势，离岸与在岸价差缩窄至73个点子。交易员称，两会召开期间，因监管层维稳与在离岸价差收窄均削减空头力量。

“今天早盘忙着平头寸，下午的结汇盘比较多，美元买盘有所减少。”一位中资银行交易员称。

另一位中资银行交易员则认为，“美元指数隔夜下跌，今天中间价开的方向与美元走势一致，但开得很少（较昨日低开5个点子），估计这几日还是维稳节奏。”

中国国务院总理李克强周四在2015年政府工作报告中称，要保持人民币汇率处于合理均衡水平，增强人民币汇率双向浮动弹性。

北京时间16：46，人民币兑美元即期报6.2629元，上日收报6.2662元；离岸人民币/美元成交于6.2735，与在岸价差缩窄至73个点子，昨日尾盘价差逾100个点子，今日人民币兑美元中间价为6.1533元，上日中间价为6.1528元。

瑞信董事总经理、亚洲首席经济分析师陶冬近日报告指出，人民币对美元汇率将在未来三到六个月贬值至6.45。他指出，人民币对美元升值趋势逆转会对所有人民币资产产生明显的影响，中国在香港、台湾和新加坡发行的短期债券尤其值得关注。

全球汇市，美元指数周五徘徊在11年高位附近，如果今日稍晚出炉的美国非农就业报告支持美联储在未来几个月内升息，则指数可能持续上扬。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.3875/6.3925，上日尾盘为6.3945。

北京时间16:48，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.2723/6.2756元，上一交易日尾盘报6.2731元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(记者 赵红梅；审校 曾祥进)

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