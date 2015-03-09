人民币结束三连涨收市小跌 美元强势带动购汇需求

路透香港3月9日 - 美元指数周一一度触及11年新高，中国人民币中间价则连续第三日走贬，创逾四个月低位。人民币兑美元即期收盘亦跟随其方向小幅下跌。交易员称，美元强势带动购汇需求，人民币则走贬，境内外价差扩大带动套利盘有增。

"美元指数周一早盘触及11年新高，市场预期美联储可能会及早升息，美元强势带动购汇需求，在岸即期小幅走跌。" 一位中资银行交易员称。

美元指数周一早盘最高升至2003年9月以来的高点97.781，在欧洲时段美元走势遭遇一些获利了结盘，美元指数最新下跌0.12%至97.497。

“境内外价差扩大至在130个基点以上，离岸CNH在6.275附近交投比较活跃，长期限掉期价格保持高位震荡，在岸（CNY）跌离岸（CNH）涨，带动套利盘有所增多。”香港一位外资行交易员表示。

北京时间17:35，人民币兑美元即期报6.2644元，上日收报6.2629元；今日人民币兑美元中间价为6.1563元，上日为6.1533元。

交易员并指出，尽管在两会期间，但强势美元下，短期人民币仍面临贬值压力，但人民币能否真正走贬还看央行的态度，中间价能否放开空间是关键。

全球汇市，美元指数周一早盘触及11年新高，因市场预期美国联邦储备委员会(美联储，FED)可能将及早升息。欧元在亚洲市场早盘跌至1.0822美元，在周五低点1.0839下方创下2003年9月以来新低，后有所反弹。欧洲央行周一启动其1万亿欧元的购债计划，预计会令欧元持续承压。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.3975/6.4025，较上日尾盘为6.3990涨0.02%。

北京时间17:39，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期报在6.2767/91元，上一交易日尾盘报6.2835元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(记者 赵红梅; 审校 林高丽)

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