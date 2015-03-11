人民币延续“两会”持稳主基调 境内外价差扩大

路透香港3月11日 - 中国人民币兑美元即期周三收盘近持平，美元强势下，人民币中间价则连续五日低开。交易员称，两会期间（人大与政协），整体汇市较平静，交投区间比较狭窄，几家国有大行在银行间市场的结汇促人民币“两会”期间持稳。

“还是两会维稳行情，境内外即期波动都不大，境内（即期）价位压得比较死，境内外持续130-140点差，下午美元指数突破99点，离岸上行（人民币下跌）动力有所增强。”一位国有银行在香港的交易员称，会关注周四、五的美元买盘情况，毕竟近日美元极为强势。

今日人民币兑美元即期收报6.2623元，几近于上日收盘价；人民币兑美元中间价为6.1597元，为去年11月7日以来低位。在岸与离岸价差在午盘后逐渐拉大至逾160个点子。

另一位外资行交易员表示，近两日难见对冲基金做空力量，境内大行的持续结汇给市场传递持稳信号，但离岸人民币贬值情绪仍在，两地价差持续逾百点也使套利资金持续存在。

“欧元跌至2003年9月以来低点，中长期建议持有美元。”一位中资大行交易员称，美元指数突破99点，欧元兑美元跌破1.07。在非美货币集体下跌的背景下，在岸人民币近一周逆势升值100多点子，应尽快锁定短期限购汇成本。

全球汇市上，欧元兑美元周三跌至12年新低，延续欧洲央行(ECB)启动购债计划后的全面跌势。美元兑欧元上涨，带动美元指数.DXY触及11年半高点99.018，延续2014年7月以来近25%的涨势。欧元区充斥流动资金之际，美国周五公布优异的就业数据，让市场对于美联储最快于今年年中升息的预期升温。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2623 6.2620 0.00%

中间价 6.1597 6.1572 -0.04%

成交额 203亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.70% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 31 6.2611 6.2642

2015年来即期升贬值幅度 -0.93%

1年期美元/人民币掉期升水 2040

离岸人民币市场,北京时间12:07 今日 上日

1年期NDF 6.4130/6.418 6.4055

CNH即期 6.2771/6.2803 6.2812

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(记者 赵红梅; 审校 林高丽/曾祥进)

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