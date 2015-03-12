沪综指收升1.8%至一个半月新高

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京3月12日 - 中国股市沪综指周四收升1.8%至一个半月新高。分析师指出，经过近3个月震荡调整，金融地产股的估值水平再度回落到历史中枢以下，从而具备吸引力及上涨空间，今日在金融地产板块整体领涨下，预计上证指数将会再度呈现升势，并挑战前期高点3,400点的压力。
沪综指.SSEC收报3,349.32点，涨58.42点或1.78%，此前高点为2015年1月27日的3,352.96点；上证A股今日成交4,062亿元人民币，上日为3,268亿元。
“从数据和IPO压力来看，目前基本上都已经消化，后期压制市场的因素将会比较少，市场会迎来恢复性上涨的机会。”中银国际证券策略分析师周荣华称。
他表示，两会即将结束，经济数据也披露完毕，数据显示经济基本面仍延续回落态势，实体经济融资成本仍处于居高不下的状态，这意味着政策需要继续宽松以降低融资成本并托底经济，进一步推出降息降准的必要性较强。
他并指出，由于两会后一系列的改革政策预期，亦会推升主板主题投资的活跃。若后续存在政策宽松动作的话，会给市场做多动能进一步增加砝码。金融地产、基建和工程建筑等主板股票都会因受预期推升有所活跃，从而使得沪市主板延续反弹。
另外，创业板一季度累计涨幅过大，估值偏高，创业板指数登上2,000点以后形成价量背离态势。年报披露后半期，业绩低于预期的年报将逐步出现，创业板将步入分化调整，市场重心将重回主板蓝筹股。
上证金融地产行业指数.SSEFN收涨4.11%，兴业银行(601166.SS)收涨9.61%，新华保险(601336.SS)收涨9.31%。
沪深300指数.CSI300收报3,592.84点，涨1.93%；沪深300指数期货主力3月合约CIFH5尾盘报3,608.4点，涨2.00%，成交1,283,069手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入17.2亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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