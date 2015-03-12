人民币钉住强势美指微收跌 两会期间维稳仍是主旋律

路透北京3月12日 - 中国人民币兑美元即期周四收盘仅微跌一个点子，中间价则连六日低开。两会期间人民币汇率持续走稳且交投区间狭窄符合市场预期，与美元指数的强势上攻形成鲜明对比。政策导向是目前人民币汇率最主要的指引，但亦有观点认为人民币贬值进程仍未完成。

交易员称，在两会这个时点上，一直有国有大行在市场上“维稳”，直接抑制了人民币的走贬空间，亦令在岸市场的人民币走贬情绪得以适度放缓。

“整体都很平静，最近这几天我们都比较习惯这个价格了，这周都差不多，...一直有大行在做。”一外资行交易员称。

另有交易员指出，由于在岸即期市场的贬值空间受到抑制，离岸的贬值预期亦相应受到影响，这亦是为何离岸香港人民币走势亦相对平稳。只要离在岸价差在100个点子以内，跨市场套利的机会就不是很大。

关于后市，MFI金融研究中心首席经济学家江勋认为，今年人民币贬值进程还未完成。人民币贬值的时机一般倾向于美元调整的时候，此时风险可控些。

另有一股份制银行交易员指出，现在就看两会（全国政协和人大会议）结束之后，市场可能会有更大的波动性和交易机会，在两会期间仍是维稳为主。

美元指数.DXY周四飙高至100.00大关，为自2003年4月以来首度，这相当于仅3月不足半个月的时间，美元指数已经豪涨近5%。

全球汇市方面，欧元兑美元周四小涨，为两周来首见上升，自今日稍早触及的12年低位反弹，针对欧元的持续抛压暂时停歇。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2624 6.2623 0.00%

中间价 6.1617 6.1597 -0.03%

成交额 184亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 1.67% (上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 34 6.2612 6.2646

2015年来即期升贬值幅度 -0.93%

1年期美元/人民币掉期升水 2070

离岸人民币市场,北京时间16:53 今日 上日

1年期NDF 6.4060/6.411 6.413

CNH即期 6.2729/6.2761 6.277

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 黄凯/曾祥进)

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