人民币升至近两月高点因美指续跌 创近一年最大日涨幅

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透北京3月18日 - 中国人民币兑美元即期周三收于近两个月新高，并创出近一年最大单日涨幅。美元指数升势暂歇推动人民币中间价续升。交易员称，境内美元开始下跌，人民币顺势上涨，短期人民币小幅上扬可期。
他们认为，昨日人民币尾盘拉涨逾百点后，今日开盘跳空高开100点，未明显看到大行在其中的推动作用，但市场人士猜测，最近亚投行进展引发美国担忧，以及人民币纳入SDR的话题升温，或令监管层有意推动人民币走升。
“（美元）涨不动就开始跌了，现在的市场就是双向波动，还是蛮正常的。”一股份制行交易主管指出。
不过交易员认为，人民币中长期可能还需看中国经济形势以及美元、欧元和日元等主要贸易伙伴汇率走势来判断。
今日人民币兑美元即期收报6.2294元，较上日收盘价6.2499元劲扬205个点子，日涨幅0.33%为自去年3月24日以来最大。
一家外资行交易员认为，监管层干预迹象并不明显，不过从一个阶段就能大致看出大行在交易中的立场，但从两会一结束人民币即开始大幅上涨来看，监管层推升人民币的意图是明显的，当然也有美元涨势暂歇作为配合，也可能是监管层认为目前的国际形势需要人民币保持相对强势。
“这两天可能（美元）价格下来以后，结汇盘有一点增多。可能客户看到价格下来不一定能等得住，看结汇盘会不会慢慢多出来。”一中资大行交易员说。
中国央行副行长易纲在两会期间答记者问上称，中国正在与国际货币基金组织（IMF）积极沟通，希望其能够充分地考虑人民币国际化的进展，使人民币在可见的、不远的将来能够成为特别提款权(SDR)的篮子货币。今年IMF将对SDR的货币篮子进行五年一次的评审。
全球汇市方面，美元在周三亚洲时段持稳，美国联邦储备委员会(美联储/FED)即将宣布政策决议，料将向近九年来的首次升息迈出重要一步。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2294 6.2499 0.33%
中间价 6.1556 6.1585 0.05%
成交额 205亿美元
日内美元/人民币相对于中间价最大 1.40% (上限±2%) 日高 日低
波幅
日内波动幅度(pips) 136 6.2284 6.2420
2015年来即期升贬值幅度 -0.41%
1年期美元/人民币掉期升水 2115
离岸人民币市场,北京时间16:52 今日 上日
1年期NDF 6.3745/6.3795 6.3905
CNH即期 6.2363/6.2383 6.2468
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）
(发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 曾祥进/黄凯)
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