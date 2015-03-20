人民币创逾三个月新高后收盘转跌

路透北京3月20日 - 中国人民币兑美元即期周五转而收跌，早盘触及逾三个月新高后升幅尽数回吐；中间价因隔夜美元指数反弹而下跌。交易员称，尾盘美元多头逼空令部分人民币多头止损，购汇盘与止损共同驱动人民币迅速由升转跌。

人民币尾盘走势跌宕起伏，一度快速走弱逾两百个点子后又大幅回升。交易员称美元突然走强的支撑偏虚，因并未见到大企业购汇盘，应该只是美元多头在逼空。美元急涨后几无买入报价，人民币随之缩窄跌幅。短期人民币小升仍可期，但大幅升值概率较低。

“短期内肯定胳膊拧不过大腿。...短期内（美元）肯定是上不去的，人民币升值方向肯定还会走，但是走到多深，我觉得也不会太多，不会升破去年年初的高点。”一股份行交易主管称。

在周二至周四连三日大涨的推动下，人民币兑美元本周周涨幅达0.86%，创逾七年单周最大涨幅。前次周涨幅高点为2007年12月28日当周所创。

市场人士认为，本周人民币即期大幅走升与美联储不急于加息关系不大，主要还是由央行的主动引导向客盘集中结汇过渡。人民币从此前在跌停位附近不停晃悠到急转直升，显示其中定然包含央行引导的因素，但这并不意味着是央行直接入市干预，银行间市场彼此做市也可以打压美元。

浦发银行金融市场部研报称，近期支持人民币走强的事件性因素也在增多。包括英国、法国、德国等更多国家在3月31日前申请加入中国倡导和筹建的亚洲基础设施投资银行，同期“一带一路”的战略具体方案也将发布，这均需要人民币汇率保持强势。

全球汇市方面，欧元兑美元周五小涨，料录得18个月最佳周度表现，受美元抛压提振。此前美联储在利率问题上的表述语气谨慎，令美元承压。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2062 6.1961 -0.16%

中间价 6.1496 6.1460 -0.06%

成交额 302亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 1.19% (上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 420 6.1805 6.2225

2015年来即期升贬值幅度 -0.04%

1年期美元/人民币掉期升水 2090

离岸人民币市场,北京时间17:27 今日 上日

1年期NDF 6.3800/6.385 6.3765

CNH即期 6.2147/6.2167 6.215

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 倪蔚丹; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。