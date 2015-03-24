欧元上扬促人民币即期收升 汇丰PMI欠佳一度收窄涨幅

路透北京3月24日 - 中国人民币兑美元即期周二收升，中间价连续第二天走升至近一个月高点。交易员称，早盘疑似大行结汇，价格直接抬高上百点，随后因发布的汇丰制造业PMI数据欠佳，令客盘购汇再占上风，但欧元上扬增强尾盘人民币多头信心。

交易员称，估计短期走势应该还是以震荡为主，因为客盘购汇需求还是有的，但也要看中间价和中资大行的动作来进一步指引方向。

“境内外价差基本没有了，使得境内交易更真实，也减少了部分套利的美元买盘...短期估计在6.19-6.20元这个区间附近运行。”一股份制行外汇交易主管指出。

受新订单和就业分项指数下滑的拖累，在上个月小幅反弹至50关口上方后，汇丰3月中国制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下11个月最低。

上述交易主管并指出，境内外套利交易基本没有，境内市场震荡加剧，显示市场缺乏方向，但交投区间相对上周收窄了，大行的操作方向并不明显，市场的作用就更为显现，更回归到外汇供需面上。

亦有交易人士指出，考虑到美元指数回调，短期内人民币可能有走升空间，且博鳌会议在即，加上中国正在考虑申请加入IMF的SDR篮子，人民币大幅贬值可能性很低。

中国国务院总理李克强指出，今年适逢国际货币基金组织（IMF）对特别提款权（SDR）进行审查。中国希望通过加入SDR，积极参与维护全球金融稳定的国际合作，同时促进中国资本市场和金融领域的进一步开放。

全球汇市方面，美元指数周二小升，此前旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，美联储应该只要再等待几个月的时间，就会考虑升息。受德国采购经理人指数(PMI)优于预期，欧元兑美元周二继续扩大上涨触及1.10美元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2053 6.2160 0.17%

中间价 6.1398 6.1448 0.08%

成交额 161亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.18% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 122 6.2000 6.2122

2015年来即期升贬值幅度 -0.02%

1年期美元/人民币掉期升水 2018

离岸人民币市场,北京时间17:04 今日 上日

1年期NDF 6.3605/6.3655 6.375

CNH即期 6.2070/6.209 6.2039

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李文科/张金栋; 审校 吴云凌/杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。