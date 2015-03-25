人民币小幅收跌 市场交投活络短期料仍双向波动

路透北京3月25日 - 人民币兑美元即期周三早盘小幅收跌，中间价微走弱跌破6.14关口。交易员指出，今日延续双向波动行情，结购汇力量相对均衡，市场比较活跃，盘间震荡加大，午后购汇盘相对占优势，令汇价小贬。

交易员称，市场仍旧缺乏方向性指引；当前美元相对稳定且境内外价差亦基本消失的前提下，客盘力量成为影响市场的重要因素，短期料仍双向波动。

“今天延续双向波动行情，...之前市场交易意图比较弱，本周开始市场活起来后，日间波动加大。”一外资行交易员指出。

前述交易员并指出，人民币汇价未来走势将视短期美元走向而定，如果美元指数跌破之前的低点，即期料将跟涨。中期目标则向中间价靠拢，但短期维持在6.2-6.21区间震荡的概率大些。

全球汇市方面，美元指数周三在两周低位上方盘旋，止住近期跌势；此前有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始升息时机的疑虑，引发美元下跌。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2125 6.2053 -0.12%

中间价 6.1410 6.1398 -0.02%

成交额 186亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.24% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 166 6.2006 6.2172

2015年来即期升贬值幅度 -0.14%

1年期美元/人民币掉期升水 2035

离岸人民币市场,北京时间17:29 今日 上日

1年期NDF 6.3700/6.375 6.3625

CNH即期 6.2132/6.216 6.2086

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 张金栋/李文科; 审校 杨淑祯)

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