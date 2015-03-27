人民币收贬 月末购汇盘推动汇价持续稳中偏弱

路透北京3月27日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，中间价小幅走弱但守住6.14关口。交易员指出，日内即期整体延续双向波动走势，午后国际美元快速走强，推低离岸人民币汇价，不过对境内影响有限，因疑似干预盘出现，境内跌幅明显低于离岸。

交易员称，虽然月末购汇旺盛，但在维稳思路下，即期贬值空间很有限，能到6.23都算较大跌幅。

“整个一天来看，市场还是以购汇盘为主，大行也在购汇，而且是净购汇，但是盘中一直有一股结汇力量在稳住价格，”某外资行交易员表示，“感觉还是有大行在干预，可能是不希望市场再度形成人民币贬值预期。”

午后离岸人民币在美元反弹打压下迅速跌破6.22关口，离岸人民币和境内即期价差一度扩大到80个点左右；但交易员认为，现在看似乎套利的交投也不是很明显，直接购汇的还是比较多。

在境内即期收盘后，离岸人民币价格也出现一波较大反弹，两地价差收窄至30个点左右。

全球汇市方面，美元周五全线上扬，延续上日反弹走势，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员暗示，今年仍将升息。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2167 6.2124 -0.07%

中间价 6.1397 6.1375 -0.04%

成交额 202亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.29% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 84 6.2106 6.2190

2015年来即期升贬值幅度 -0.20%

1年期美元/人民币掉期升水 1988

离岸人民币市场,北京时间17:31 今日 上日

1年期NDF 6.3750/6.38 6.3635

CNH即期 6.2211/6.2245 6.2151

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 张金栋/李文科; 审校 林高丽/杨淑祯)

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