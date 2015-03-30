人民币即期收涨 午后大行结汇快速推高汇价

路透北京3月30日 - 人民币兑美元即期周一收涨，与中间价微跌走向相背离。交易员指出，午后中资大行突然发力出手结汇，汇价快速走高，套利盘消失背景下结汇量上升逐步推高汇价，短期汇价继续走升概率大。

交易员指出，早盘交投较为清淡，但午后中资大行结汇力道上升，窄幅整理走势被打破，即期随即展开升值走势，后市中间价以及大行动向仍是市场关注的焦点。

“日内市场(结汇)还是比较重，午后大行都在offer，现在离岸和境内价差基本没有，套利盘不存在了，结汇需求对市场的影响就体现出来了，”某城商行交易员表示。

交易员解释称，日内离岸人民币小幅走高，境内人民币即期在结汇盘的推动下可以稳步走高，但如果是光是境内结汇推高，离岸不动的话，一旦两地价差拉大到可以套利的时候，境内即期会在套利盘作用下很快回吐涨幅。

他们并指出，月末购汇可能在上周已经逐步显现，上周车企、油盘、大行都在购汇，可能需求也已经释放的差不多。

全球汇市方面，欧元周一下跌，受希腊与国际债权人是否能达成协议的不确定性打压。若达成协议，将协助希腊在4月20日用尽资金之前取得融资。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价

，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2077 6.2167 0.14%

中间价 6.1402 6.1397 -0.01%

成交额 126亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.21% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 113 6.2033 6.2146

2015年来即期升贬值幅度 -0.06%

1年期美元/人民币掉期升水 1910

离岸人民币市场,北京时间17:35 今日 上日

1年期NDF 6.3505/6.3555 6.375

CNH即期 6.2096/6.212 6.2098

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 张金栋; 审校 李文科/杨淑祯)

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