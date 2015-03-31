人民币连二日收涨至两周高位 部分因月末和季末机构调整头寸

路透北京3月31日 - 人民币兑美元周二连续第二天收涨，升破6.2关口并创下近两周收盘新高。即期走势与中间价继续背离。交易员指出，日内大行和客盘结汇都相当凶猛，不排除有大行调整头寸的可能，后市汇价继续上涨的持续性还有待观察。

交易员指出，日内美元表现明显强势，而且是步步为营的推进，但人民币表现更为“出色”，结汇盘几乎无视这些因素，很可能是不少机构头寸在月底或者季末的估值需要，不得不在月底平掉，导致即期快速走高。

“美元已经够强的了，但人民币比美元还要猛，月底因素更大些吧，短期因素，”某股份行交易员表示，“这两天市场本身的结汇需求就能把即期推高，不需要央行干预了，这个和前期相比还是有些逆转的感觉。”

交易员指出，前一段时间美指涨势放缓，人民币贬值预期也随即放缓，市场看多人民币的情绪有所上升，但汇价上涨能否持续还有待观察。

数据显示，人民币仍有升值基础。中国国家外汇管理局周二公布，中国2014年四季度经常项目顺差670亿美元，资本和金融项目逆差305亿美元。2014年国际收支经常项目顺差2,197亿美元，资本和金融项目顺差382亿美元。

外管局周二还表示，预计2015年国际收支仍保持“经常项目顺差、资本和金融项目双向波动”格局，跨境资本流动可能震荡加剧。在防范跨境资本冲击前提下，今年将加快人民币资本项目可兑换等关键改革。

全球汇市方面，欧元兑美元周二下跌，使得欧元本季度或将录得历史上最差季度表现，因投资者押注欧美货币政策之间的分化将越来越明显。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，

以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1996 6.2077 0.13%

中间价 6.1422 6.1402 -0.03%

成交额 161亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.04% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 103 6.1956 6.2059

2015年来即期升贬值幅度 0.07%

1年期美元/人民币掉期升水 1880

离岸人民币市场,北京时间17:11 今日 上日

1年期NDF 6.3515/6.3565 6.3505

CNH即期 6.2049/6.2069 6.207

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 张金栋/李文科; 审校 曾祥进/杨淑祯)

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