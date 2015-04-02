人民币收盘四连升至两周新高

路透上海4月2日 - 人民币兑美元即期即期周四收盘四连升，续创两周新高；受国际美元回落带动，人民币中间价回升结束连四日跌势；交易员指出，市场缺乏指引，市场观望情绪较浓，短期汇价或在6.2附近展开窄幅震荡。

他们表示，即期涨幅明显收窄，继续上行动力有限；近期市场多由客盘驱动，中间价指引作用有所下降，加之市场难觅央行踪迹，而且清明假期临近，人民币汇率可能维持区间震荡。

“市场交投比较清淡，结售汇比较均衡，也没见央行踪迹，可能央行的态度也是希望市场稳定吧，”某股份行交易员指出，“感觉汇价在6.2附近继续下去也比较难，下方购汇盘也出现了。”

全球汇市方面，美元周四下跌，对跌势进行着整理，有新迹象显示美国第一季经济明显放缓，这料将推后美联储开始升息的时间。

交易员并指出，市场都在关注周五非农数据表现，如果非农数据超预期，美元指数有可能重返100关口，这可能会令人民币汇率再度承压。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1970 6.1980 0.02%

中间价 6.1396 6.1434 0.06%

成交额 130亿美元

日内相对于中间价最大 -0.96% (上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 48 6.1940 6.1988

2015年来即期升贬值幅 0.11%

度

1年期美元/人民币掉期 1710

升水

离岸人民币市场 今日 上日

北京时间17:11

1年期NDF 6.3195/6.3245 6.3245

CNH即期 6.2044/6.2064 6.2036

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋; 审校 李文科)

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