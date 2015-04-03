人民币连五日收升创一个半月新高

路透上海4月3日 - 中国人民币兑美元即期周五连五日收升，和中间价双双创下一个半月新高。不过交易员指出，清明假期来临，加之晚间美国非农数据存变数，市场避险情绪较高，轻仓过节成主流。

他们并表示，因市场流动性不足，午后即期汇价波动较早盘有所加大；尽管离岸CNH和境内价差扩大，但因香港正值假期尚未引来套利盘。

“两地价差扩大，但未见套利盘，两边都没流动性，买或者卖都一边倒，成交不多，但价格跑起来太快，”一城商行交易员表示，“清明节来临，晚上还有非农，流动性本身就不好，我们基本不留头寸，变数太大。”

因清明假期，中国金融市场下周一(6日)休市一天。

全球汇市方面，美元/日圆今日略微走低，美国非农就业报告出炉前美元卖盘浮现；一些美元多头选择削减仓位，欧元/美元亦小幅上涨。

中国央行货币政策委员会第一季度例会强调，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以 及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1950 6.1970 0.03%

中间价 6.1348 6.1396 0.08%

成交额 128亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.01% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 87 6.1881 6.1968

2015年来即期升贬值幅度 0.15%

1年期美元/人民币掉期升水 1660

离岸人民币市场,北京时间17:5 今日 上日 1

1年期NDF 6.3135/6.3225 6.3195

CNH即期 6.2018/6.2042 6.1987

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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