人民币收跌结束五连涨 节后购汇增多及美指急升打压

路透上海/北京4月7日 - 人民币兑美元即期周二收跌结束连五日升势，中间价则创七周新高。交易员称，开盘大行做多人民币情绪较高，但升幅因离岸人民币波动有限而受制，加之清明节后购汇盘较多，尾盘欧元急跌推升美元指数狂涨，终令人民币午盘由升转跌。

他们并指出，6.1850-6.19元附近是200日均线的位置，对美元技术支撑较强；且目前中国央行引导人民币升值预期不强，机构倾向在该价位附近获利了结，等待新的方向指引。

“可能清明节有人出境游，造成(今天)整个市场购汇比较多，一般节后购汇(还信用卡)都会比较多。”一股份制行交易员称。

他并指出，从技术面上看6.1920附近是美元很强的支撑位；后市关键还看央行是否会任由人民币重拾跌势，若6.20关口被有效跌破，则人民币汇率续跌至6.22元将成定局。

“央行现在没有迫切的升值期望，没有明显做升值动作，而客户的结汇量在上升，这也是央行希望的，”一城商行交易员表示，“远期客户结汇也不少，(早上)一年期美元兑人民币掉期点都下探至1,610，完全回吐了年内涨幅。”

自3月3日人民币汇率创出29个月新低之后，汇价逐步企稳反弹，截止上周五收盘人民币已经基本收复了年初以来的跌幅。

全球汇市方面，澳元兑美元周二上涨逾1%，可望取得两周多来最大单日涨幅，此前澳洲央行维持利率不变，令许多原本预期降息的投资人感到意外。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1983 6.1950 -0.05%

中间价 6.1305 6.1348 0.07%

成交额 174亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 1.11% (上限±2%) 日高 日低 波幅

日内波动幅度(pips) 91 6.1894 6.1985

2015年来即期升贬值幅度 0.09%

1年期美元/人民币掉期升水 1700

离岸人民币市场,北京时间17:02 今日 上日

1年期NDF 6.3140/6.319 6.3048

CNH即期 6.1979/6.2 6.1949

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 黄凯/张喜良)

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