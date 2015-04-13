人民币收创近一月新低 因3月外贸疲软且购汇需求旺

香港自6月起收紧地产发展商贷款比率 加强信贷风险管理--金管局
路透香港5月12日 - 鉴于地产发展商提供的按揭贷款正加速增长以及部分发展商在买地及发展项目时进行高杠杆融资，香港金融管理局（HKMA）周五宣布自6月起收紧银行予地产发展商的贷款比率，以加强信贷风险管理。
路透上海/北京4月13日 - 人民币兑美元即期周一连六日下跌，收创近一个月新低，中间价走弱并逼近6.14元关口。交易员指出，中国公布3月出口意外疲软导致顺差缩窄，加之离岸CNH急贬，令在岸汇价快速走弱。但鉴于人民币目前最大的多头是中国央行，后市续贬空间料有限。
他们并表示，最近港股、B股表现强劲，市场购汇热情高涨激发购汇盘持续发力；从技术角度分析，上周人民币汇率触及6.19元附近阻力之后，市场已经接受该区间是短期高点的看法。但人民币续跌空间料有限，虽然今日大行结汇力道有所减弱但近期却始终在持续，且国际美元.DXY处于较为均衡位置，不复前期如虹涨势。
“目前市场总体美元买力较足，购汇需求现在又显现出来了。”一城商行交易员表示，“还有今天公布的3月海关进出口数据太差了。”
交易员们表示，疲弱的进出口数据午后对汇市的影响不复早盘明显。3月进出口同比增速双双下降，贸易顺差大幅收窄，这对市场会有心理预期上的作用，提振购汇需求。在中国经济数据欠佳背景下，中国央行亦会在汇价上做出引导，不会强行推升人民币汇率。
另一城商行交易员认为，人民币汇率短期承受的压力较大。一方面中国经济减速，中国进出口数据未有起色，若再配合美元指数强势，则人民币将进一步下跌；但如果美元指数未能重拾升势，考虑到中资大行中期内结汇力道应该仍会持续，预计人民币下跌的幅度有限。
中国海关周一公布，以美元计价的3月出口同比下降15.0%，增速创13个月新低。3月进口同比下降12.7%；路透调查预估分别为增长12.0%和下降11.7%。
招商银行金融市场部高级分析师刘东亮表示，考虑到3月贸易顺差大幅收窄，此前制约人民币波动的因素有所放宽，预计人民币双向波动弹性有望进一步上升。若近期美元指数走强，则人民币可能出现小幅贬值。
全球汇市方面，澳元与新西兰元周一下跌，此前中国3月出口数据意外大跌15%，令市场担心中国经济成长不振。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2167 6.2080 -0.14%
中间价 6.1395 6.1370 -0.04%
成交额 197亿美元
日内美元/人民币相对于中间价最大波 1.27% (上限±2%) 日高 日低
幅
日内波动幅度(pips) 86 6.2087 6.2173
2015年来即期升贬值幅度 -0.20%
1年期美元/人民币掉期升水 1770
离岸人民币市场,北京时间16:56 今日 上日
1年期NDF 6.3265/6.3315 6.3275
CNH即期 6.2265/6.2303 6.2168
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿：张金栋/倪蔚丹; 审校：黄凯/曾祥进)
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