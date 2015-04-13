人民币收创近一月新低 因3月外贸疲软且购汇需求旺

路透上海/北京4月13日 - 人民币兑美元即期周一连六日下跌，收创近一个月新低，中间价走弱并逼近6.14元关口。交易员指出，中国公布3月出口意外疲软导致顺差缩窄，加之离岸CNH急贬，令在岸汇价快速走弱。但鉴于人民币目前最大的多头是中国央行，后市续贬空间料有限。

他们并表示，最近港股、B股表现强劲，市场购汇热情高涨激发购汇盘持续发力；从技术角度分析，上周人民币汇率触及6.19元附近阻力之后，市场已经接受该区间是短期高点的看法。但人民币续跌空间料有限，虽然今日大行结汇力道有所减弱但近期却始终在持续，且国际美元.DXY处于较为均衡位置，不复前期如虹涨势。

“目前市场总体美元买力较足，购汇需求现在又显现出来了。”一城商行交易员表示，“还有今天公布的3月海关进出口数据太差了。”

交易员们表示，疲弱的进出口数据午后对汇市的影响不复早盘明显。3月进出口同比增速双双下降，贸易顺差大幅收窄，这对市场会有心理预期上的作用，提振购汇需求。在中国经济数据欠佳背景下，中国央行亦会在汇价上做出引导，不会强行推升人民币汇率。

另一城商行交易员认为，人民币汇率短期承受的压力较大。一方面中国经济减速，中国进出口数据未有起色，若再配合美元指数强势，则人民币将进一步下跌；但如果美元指数未能重拾升势，考虑到中资大行中期内结汇力道应该仍会持续，预计人民币下跌的幅度有限。

中国海关周一公布，以美元计价的3月出口同比下降15.0%，增速创13个月新低。3月进口同比下降12.7%；路透调查预估分别为增长12.0%和下降11.7%。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮表示，考虑到3月贸易顺差大幅收窄，此前制约人民币波动的因素有所放宽，预计人民币双向波动弹性有望进一步上升。若近期美元指数走强，则人民币可能出现小幅贬值。

全球汇市方面，澳元与新西兰元周一下跌，此前中国3月出口数据意外大跌15%，令市场担心中国经济成长不振。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2167 6.2080 -0.14%

中间价 6.1395 6.1370 -0.04%

成交额 197亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大波 1.27% (上限±2%) 日高 日低

幅

日内波动幅度(pips) 86 6.2087 6.2173

2015年来即期升贬值幅度 -0.20%

1年期美元/人民币掉期升水 1770

离岸人民币市场,北京时间16:56 今日 上日

1年期NDF 6.3265/6.3315 6.3275

CNH即期 6.2265/6.2303 6.2168

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿：张金栋/倪蔚丹; 审校：黄凯/曾祥进)

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