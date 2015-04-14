人民币收升 金融数据未兴波澜后市方向仍不明朗

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透上海/北京4月14日 - 人民币兑美元即期周二逆中间价收升，中间价连三日下跌至近半个月新低。交易员表示，在即期汇价此前连续五日下跌后，今日结汇盘稍占上风；但汇价波动不大，新公布的金融数据较为符合市场预期，暂未兴起汇市波澜，后市仍缺乏明显方向指引。
他们并指出，目前人民币中间价预期比较平稳，尽管开盘后出现一波美元轧空行情，但很快就有购汇盘出来，总体而言结购汇仍属平衡，接下来需要关注客盘动向与央行态度。市场多数比较相信央行的调控能力，认为人民币汇率尽管在短期承压，但仅会小幅走贬。
“早盘短时价格有点偏离预期，但还好市场整体比较均衡。”一股份行交易员表示，“如果是人民币多头占优，那早盘（美元）不会就跌那么一点点。”
交易员们并指出，昨日中国外贸数据较差，不少资金加入购汇行列；新公布的央行金融数据落在正常区间较为符合预期，未令汇价掀起较大动静。市场并高度关注明日公布的一季度GDP数据，路透调查中值显示今年一季度GDP增速或回落至7.0%。
中国银行国际金融研究所研究员李建军指出，外储减少与美元指数走强、人民币汇率双边波动有一定关系，外币存款增加显示出市场对人民币的预期愈发不确定，在结售汇时有所顾虑，转而选择持有一定外币以对冲市场风险。
另一外资行交易员认为，在本周经济数据公布后，市场处于观望状态，等待政府给出稍微明显的方向。从技术面上看，人民币汇率仍将以双向波动为主，预计或再调整一个月左右，趋势可能趋于明朗。
中国央行周二公布数据显示，今年3月末外汇储备余额减少1,100亿美元至3.73万亿美元，为连续第三个季度下降；今年3月末外币贷款余额9,146亿美元，同比增长4.0%。此外，今年3月末外币存款余额6,940亿美元，同比增长27.6%。
央行数据并显示， 3月新增人民币贷款1.18万亿元，高于路透调查中值的1.03万亿元；3月末广义货币供应量(M2)同比增长11.6%，低于路透调查中值12.3%;3月末人民币贷款余额同比增长14.0%，低于路透14.5%的调查中值。
全球汇市方面，日圆兑欧元周二涨至两年高位，欧元全线走势挣扎，此前日本内阁特别经济顾问滨田宏一暗示日圆或许跌得过多，需要缩减一些跌幅。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2118 6.2167 0.08%
中间价 6.1407 6.1395 -0.02%
成交额 181亿美元
日内美元/人民币相对于中间价最大波 1.23% (上限±2%) 日高 日低
幅
日内波动幅度(pips) 70 6.2094 6.2164
2015年来即期升贬值幅度 -0.13%
1年期美元/人民币掉期升水 1750
离岸人民币市场,北京时间17:16 今日 上日
1年期NDF 6.3200/6.325 6.3285
CNH即期 6.2161/6.2181 6.2256
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 张喜良/曾祥进)
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