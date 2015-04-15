人民币收创一周新高 一季度经济数据未造成明显影响

路透上海/北京4月15日 - 人民币兑美元即期周三收创一周新高，中间价结束三连跌。交易员表示，近两日人民币反弹主要受国际美元.DXY下跌带动，日内中国一季度经济数据未对汇市造成明显影响。市场对人民币后市看法存在分歧，短期汇价或仍围绕6.20-6.22元区间震荡。

他们并表示，周初美元指数触及100关口后走低，离岸人民币CNH逐步转强，今日与境内即期的价差也收窄至50个点以内，境内套利购汇盘随之消失；而在岸即期此前未能有效跌破6.22关口支撑位，亦令部分购汇盘选择止盈离场。

“目前市场整体做空(美元)情绪还是较高，虽然短期会有所反复。”一外资行交易员表示，“而如今市场也逐步接受了人民币可能区间运行的思路，6.22附近结汇，6.20附近购汇，除非有明显的突破信号。”

另一外资行交易员则指出，昨天的经济数据以及今日GDP数据基本符合预期，未对外汇市场造成大的影响，短期汇率仍然预期稳定。

中国国家统计局发言人盛来运周三表示，一季度经济增速略有放缓是正常的也在预料之中，主要指标仍在合理区间，就业形势基本稳定。不过短期内经济仍会面临下行压力，因国内经济调整格局不太容易改变，且出口压力比较大，保持均衡的人民币汇率有利出口。

中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点7%，拉动经济的“三驾马车”一时齐喑。虽然过去半年多来政府相继出台财政、货币和房地产扶持政策，但主要增长指标跌跌不休，就业稳定但压力上升，政府势必出台威力更大的政策组合拳，力保全年目标不失。

业内人士对人民币后市看法存在分歧。中金公司宏观研究员刘博认为，当前外汇占款可能进入到趋势性放缓的阶段，央行多次下调存款准备金率将无法避免。人民币汇率可能保持稳定，因为逆周期政策可能会扭转投资者对中国增长的悲观预期，反而对汇率有支撑。

不过MFI金融研究中心首席经济学家江勋指出，目前中国资本外流与外贸顺差削减的情况皆看不到逆转的迹象，一季度人民币干预证明是效果非常小甚至失效的，既不能阻止资本外逃，也不利于出口，“因此央行可能会考虑让人民币再度贬值，甚至到5%，保一下外贸。”

全球汇市方面，欧元兑美元周三下跌，欧洲央行即将举行政策会议，可能会重申其宽松政策倾向，即便是经济活动近期有所加快。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2052 6.2118 0.11%

中间价 6.1340 6.1407 0.11%

成交额 161亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.25% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 78 6.2031 6.2109

2015年来即期升贬值幅度 -0.02%

1年期美元/人民币掉期升水 1710

离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日

1年期NDF 6.3100/6.315 6.3185

CNH即期 6.2081/6.2101 6.2137

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 曾祥进)

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